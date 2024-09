Un canale è sparito dal digitale terrestre: come risintonizzarlo

Sono passati diversi giorni dal primo grande switch off allo standard DVB-T2 del 28 agosto 2024 per alcuni canali TV del Mux Rai B. Tuttavia, anche se nel complesso tutto è andato liscio, non mancano i problemi. Infatti, diversi utenti hanno segnalato una situazione all’apparenza strana, ma che così strana non è. In pratica, un canale TV sembra essere sparito dal digitale terrestre.

In realtà non c’è da preoccuparsi. Rai Storia non è scomparso dalla lista canali, ma ha solo bisogno di un piccolo aggiornamento del tuo televisore o decoder per ritrovare la sua posizione, ovviamente solo se il tuo apparecchio è compatibile al nuovo standard trasmissivo. Quindi, la programmazione non è scomparsa per sempre, ma puoi tornare a vederla in pochissimo tempo seguendo le nostre istruzioni.

Digitale Terrestre: come ritrovare Rai Storia

Se anche tu sei tra i molti utenti che ora non vedono più Rai Storia non disperare. Puoi ritrovarlo velocemente. Il motivo per cui non lo vedi più è l’aggiornamento di questo canale del digitale terrestre che ora viene trasmesso solo in DVB-T2. Tuttavia, il tuo apparecchio non ha alcun problema se riesci a vedere gli altri due canali con questo standard. Ecco cosa devi fare per risintonizzarlo.

Prima di tutto verifica che il tuo televisore o decoder abbia la funzione “risintonizzazione automatica” dei canali. Se è presente controlla che sia attivo. Probabilmente non l’hai mai attivata ed è per questo che non si è aggiornato e ora non lo trovi più dopo lo switch off. Altrimenti, se non hai questa funzione o vuoi accelerare i tempi di attesa, puoi sempre avviare una “ricerca automatica” dei canali.

Questo procedimento eliminerà la lista canali precedente sostituendola con quella attuale. Il processo dura pochi minuti e al termine ti verrà chiesta conferma sia dell’operazione che dell’applicazione dell’organizzazione dei canali secondo Numerazione LCN Nazionale del Digitale Terrestre. Approva entrambe le richieste e goditi finalmente Rai Storia a una qualità di immagine ora superiore.