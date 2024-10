Canone Rai 2025: cosa fare per non pagarlo

In questi giorni, dopo la presentazione del testo della legge di bilancio alle camere, si sta parlando di Canone Rai e costi nel 2025. L’anno nuovo è alle porte e, anche se al momento non sappiamo quanto ci costerà l’abbonamento radiotelevisivo italiano, è certo che dovremo pagarlo. Esistono però tre casi di esonero:

ultrasettantacinquenni con reddito basso ;

; diplomatici e militari stranieri ;

; cittadini intestatari di utenza elettrica residenziale che non detengono la TV.

Tra i tre casi di esonero menzionati per non pagare il Canone Rai nel 2025, quelli che interessano maggiormente agli italiani sono il primo e il terzo. Per quanto riguarda gli ultrasettantacinquenni con reddito basso l’Agenzia delle Entrate è molto chiara.

Si tratta di “cittadini che hanno compiuto 75 anni, con un reddito annuo proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8.000 euro e senza conviventi titolari di un reddito proprio (fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti)“.

Per coloro che hanno un’utenza elettrica residenziale, ma non detengono la TV, Agenzia delle Entrate spiega che “possono presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione per evitare l’addebito in bolletta“, ma “per ottenere l’esonero è necessario che nessun componente della famiglia anagrafica detenga un apparecchio televisivo“.

Canone Rai: quando presentare il modulo di esenzione per il 2025

Se sei compatibile con uno dei tre requisiti sopra menzionati, per ottenere l’esenzione totale al Canone Rai per tutto l’anno 2025, devi inviare il modulo di dichiarazione sostitutiva entro e non oltre il 31 gennaio 2025. In questo modo si eviterà di pagare l’abbonamento radiotelevisivo per tutto il nuovo anno.

Se al momento non sei compatibile con uno dei tre requisiti, ma lo sarai in futuro, allora potrai inviare il modulo di dichiarazione sostitutiva entro e non oltre il 30 giugno 2025. In questo modo avrai l’esenzione dal pagamento del Canone Rai per il semestre luglio-dicembre del 2025.

Ricordati che quando invii la richiesta di esenzione devi essere già compatibile con uno dei casi di esonero, altrimenti la tua richiesta verrà respinta. Inoltre, è fondamentale che tutte le dichiarazioni indicate nel modulo siano vere altrimenti si rischia un procedimento penale.