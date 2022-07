Canone Rai addio con il Samsung Smart Monitor M5

Il Canone Rai per il 2023 è una minaccia? Sbarazzati di tutti gli apparecchi con sintonizzatore TV e affidati a uno strumento innovativo che segue la nuova generazione dell’intrattenimento. Acquista il Samsung Smart Monitor M5 a soli 199,90 euro, invece di 329 euro.

Al 39% di sconto ti arriva a casa un eccezionale strumento utile per goderti tutti i contenuti migliori e preferiti delle piattaforme di streaming on demand. Questa offerta la trovi solo su Amazon, il colosso dello shopping online che, nonostante sia concluso il Prime Day 2022, sforna ancora offerte decisamente vantaggiose.

La particolarità del Samsung Smart Monitor M5 è che in un unico dispositivo potrai accedere alle migliori piattaforme di streaming on demand gratuite o a pagamento e alle quali sei abbonato. Disney+, Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV, Infinity+, YouTube e molte altre.

Samsung Smart Monitor M5: tanto intrattenimento senza antenna TV

Il fantastico Samsung Smart Monitor M5 è senza ingresso antenna TV. Quindi, essendo sprovvisto di sintonizzatore per il digitale terrestre, non è soggetto al Canone Rai. Dotandoti solo di questo dispositivo in casa potrai inoltrare il modulo di esenzione dal pagamento di questa tassa.

Un enorme vantaggio anche perché ormai la nuova era dell’intrattenimento è lo streaming live e on demand. Tutti i contenuti della Rai, ad esempio, sono disponibili sull’app dedicata Rai Play. E lo sport, come la Serie A TIM la trovi su DAZN. Se vogliamo poi parlare di UEFA Champions League allora devi affidarti ad Amazon Prime Video.

Insomma, con il Samsung Smart Monitor M5 potrai avere a portata di telecomando tutto questo quando vuoi e ovunque. Adattalo a ogni esigenza. Con i suoi 27 pollici potrai lavorare comodamente e, una volta terminato il dovere, gustarti un po’ di piacere con film, serie TV e giochi preferiti.

Fai una scelta intelligente. Ottimizza spazio e intrattenimento con un unico dispositivo. Acquista il Samsung Smart Monitor M5 a soli 199,90 euro, invece di 329 euro. Questa speciale promozione la trovi solo su Amazon che offre anche il pagamento a rate Tasso Zero con Cofidis al check out.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.