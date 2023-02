Canone Rai: cosa devi fare se hai perso il treno dell'esenzione

Entro il 31 gennaio 2023 era ancora possibile inviare la richiesta di esenzione dal Canone Rai all’Agenzia delle Entrate. Oltre tale data le domande non verranno prese in considerazione per l’anno totale. Cosa puoi fare se ti sei dimenticato o se ancora non rientravi tra i casi di esonero, ma ora invece sì?

Niente è perduto. Infatti, L’Agenzia delle Entrate ha già previsto una seconda tappa per i ritardatari o per chi potrà evitare di pagare l’abbonamento radiotelevisivo italiano essendo in regola solo dopo il 31 gennaio 2023. Ad esempio, se l’esonero con il requisito di età verrà raggiunto entro il 31 luglio 2023 sarà possibile richiederlo solo per il secondo semestre.

Come indicato nel sito ufficiale dell’ente di riscossione, i casi di esonero dal Canone Rai sono fondamentalmente due per i cittadini italiani. Primo, tutti coloro che hanno già compiuto i 75 anni di età con un reddito annuo inferiore o uguale a 8.000 euro, compresi i conviventi, ma esclusi collaboratori domestici, colf e badanti.

Secondo, tutti coloro che, pur essendo intestatari di un’utenza elettrica per uso domestico, non possiedono nemmeno un televisore o decoder. In questo caso non ci sono limiti di età né tanto meno di reddito. Tutti i cittadini con residenza italiana e in regola con i precedenti pagamenti del Canone TV possono fare richiesta.

Canone Rai: esenzione secondo semestre 2023

Vediamo quindi come puoi fare richiesta di esenzione dal Canone Rai per il secondo semestre se prima non ne eri idoneo. Verifica di essere compatibile con uno dei due casi di esonero menzionati precedentemente. Se rientri in uno di quelli allora devi scaricare il Modello Sostitutivo per il secondo semestre del 2023.

Se sei un ultrasettantacinquenne scaricalo da questo link. Invece, se non possiedi un apparecchio TV scaricalo da questo link. Diverso invece è se hai già 75 anni o da tempo non possiedi un apparato con sintonizzatore TV, ma non hai mai fatto richiesta di esonero.

In questo caso dovrai compilare il modulo per il rimborso. Chi può farlo? Primo, chi è titolare di un contratto di fornitura di energia elettrica, o gli eredi, che hanno pagato il Canone Rai anche se non dovuto. Scarichi il modulo da questo link. Secondo, chi ha da tempo compiuto 75 anni e ha un reddito inferiore agli 8.000 euro. Scarichi il modulo da questo link.