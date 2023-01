Canone Rai: ultimi giorni per richiedere l'esenzione, chi può farlo

Mancano davvero pochissimi giorni al termine ultimo per inviare la richiesta di esenzione dal Canone Rai. L’Agenzia delle Entrate terrà conto dell’esonero totale solo quelle domande pervenute entro e non oltre il 31 gennaio 2023. Ma chi rientra nei casi di esonero?

Prima di rispondere alla domanda è imprescindibile comprendere chi deve pagare il cosiddetto Canone TV e perché va pagato. Sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate è spiegato molto bene e non lascia spazio ad alcun dubbio:

Il Canone TV è dovuto da chiunque abbia un apparecchio televisivo, si paga una sola volta all’anno e una sola volta per famiglia anagrafica a condizione che i familiari abbiano la residenza nella stessa abitazione.

Come bisogna pagare il Canone Rai? Nonostante si fosse ampiamente parlato di una modifica in merito al metodo di riscossione da quest’anno, le cose sono rimaste identiche. Infatti, l’Agenzia delle Entrate descrive come viene riscosso:

Il Canone TV viene addebitato direttamente in bolletta dai gestori di fornitura elettrica. Dal 2016, infatti, è stata introdotta la presunzione di detenzione di un apparecchio televisivo in presenza di un’utenza per la fornitura di energia elettrica residenziale. Il canone, quindi, non potrà più essere pagato tramite bollettino postale. L’importo del canone è pari a 90 euro l’anno.

Ricordiamo che anche i residenti all’estero devono pagare l’abbonamento radiotelevisivo italiano se detengono, in un’abitazione in Italia, un apparecchio televisivo. Ora però vediamo chi può fare richiesta di esenzione dal Canone Rai.

Canone Rai chi può fare richiesta di esenzione

In Italia esistono tre casi di esonero che possono fare richiesta di esenzione dal Canone Rai. Sono riportati anch’essi sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate. Di seguito ve li elenchiamo, indicando per ognuno alcuni particolari da tenere presente:

i cittadini che hanno compiuto 75 anni , con un reddito non superiore complessivamente a 8.000 euro e senza conviventi titolari di un reddito proprio (sono esclusi collaboratori domestici, colf e badanti);

, con un reddito non superiore complessivamente a 8.000 euro e senza conviventi titolari di un reddito proprio (sono esclusi collaboratori domestici, colf e badanti); i cittadini intestatari di una utenza elettrica residenziale che non detiene apparecchi con sintonizzatore TV ;

; i diplomatici e i militari stranieri per effetto di convenzioni internazionali.

Per ognuno di questi casi di esonero esiste un modello specifico da utilizzare per l’esenzione dal Canone Rai 2023. Se rientri in uno dei tre sopra menzionati, hai tempo fino e non oltre il 31 gennaio 2023 per inviare l’apposito modulo compilato in ogni sua parte.