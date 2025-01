Canone Rai: oggi è l'ultimo giorno per chiedere l'esonero nel 2025

Il Canone Rai è la tassa imposta a chiunque ha un apparecchio televisivo. Questa imposta, tra le più odiate dagli italiani, si paga una volta all’anno e una sola volta per famiglia anagrafica, a condizione che i familiari abbiano la residenza nella stessa abitazione. Anche i residenti all’estero, come precisa il sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, devono pagare il canone se hanno, in una casa in Italia, un apparecchio televisivo.

Per tutto il 2025 il Canone Rai costerà 90 euro l’anno e potrà essere addebitato all’interno della bolletta dell’energia elettrica, tra le voci sui consumi. Può essere addebitato mensilmente oppure ogni due mesi, in base al metodo di fatturazione del fornitore di energia elettrica.

Questa pratica è attiva dal 2016 e, come spiega l’Agenzia delle Entrate, “è stata introdotta la presunzione di detenzione di un apparecchio televisivo in presenza di un’utenza per la fornitura di energia elettrica residenziale”.

Canone Rai: casi di esonero e termine ultimo per inviare la richiesta

Se si vuole richiedere l’esonero dal pagamento del Canone Rai per l’intero anno 2025 è necessario fare richiesta inviando la dichiarazione sostitutiva entro e non oltre il 31 gennaio 2025, ovvero oggi. Inviandola domani, 1° febbraio 2025, l’esonero avrà valenza solo per il secondo semestre. I casi di esonero sono tre:

Cittadini che hanno compiuto 75 anni con reddito basso.

con reddito basso. Diplomatici e militari stranieri .

. Cittadini intestatari di utenza elettrica residenziale che non detengono la TV.

Se rientri in uno di questi tre casi di esonero dovrai inviare la dichiarazione sostitutiva entro e non oltre le 23:59 di oggi, tramite i canali messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per l’inoltro di tale richiesta. Sul sito ufficiale sono specificati. Nello specifico sono: