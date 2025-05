Canva down, 26 maggio: cosa succede al servizio? (update)

Canva è down. Come testimoniato dai tanti feedback inviati a Downdetector, il servizio dedicato ai progetti grafici è irraggiungibile. Le prime segnalazioni degli utenti sono giunte poco dopo le ore 8:00 di questa mattina, lunedì 26 maggio 2025, facendo segnare ben presto un picco, come mostrato dal grafico qui sotto. Aggiorneremo questo articolo con tutte le novità, non appena disponibili.

Il down di Canva del 26 maggio 2025

Provando ad accedere al sito ufficiale compare l’errore A timeout occurred . Non funziona nemmeno l’applicazione mobile.

Il malfunzionamento è confermato dalla dashboard all’indirizzo canvastatus.com. Il team al lavoro sulla piattaforma è a conoscenza del problema e al lavoro per risolverlo nel minor tempo possibile.

Siamo a conoscenza di un problema per cui gli utenti non riescono ad accedere a Canva e riscontrano errori di timeout quando tentano di caricare la piattaforma.

Il down interessa quasi tutte le funzionalità di Canva: dal login alla creazione di nuovi account, fino alle operazioni di editing e l’upload dei contenuti.

Come sempre accade in questo casi, sui social l’hashtag #canvadown inizia a raccogliere post dedicati.

L’ultimo blackout di Canva che abbiamo documentato su queste pagine risale al novembre scorso. Allora, la piattaforma impiegò circa un paio d’ore per tornare completamente operativa.

Aggiornamento (26 maggio 2025, 09:20)

Il volume dei feedback degli utenti raccolti da Downdetector è in lieve diminuzione, ma il servizio non ha ancora ripreso a funzionare.

Aggiornamento (26 maggio 2025, 09:26)

Canva ribadisce attraverso la dashboard ufficiale di essere al lavoro per risolvere il problema. L’accesso al sito ufficiale sembra essere stato già ripristinato, anche se ancora con qualche rallentamento ed errore.

Aggiornamento (26 maggio 2025, 09:41)

La dashboard ancora non certifica il ritorno alla normalità, ma il servizio sembra aver ripreso a funzionare dopo oltre un’ora di stop.

Aggiornamento (26 maggio 2025, 10:14)

Il team di Canva dichiara di aver implementato il fix necessario per risolvere la situazione. Il servizio è di nuovo operativo. I feedback inviati a Downdetector sono azzerati. Si conclude così un lunedì mattina difficile per gli utenti della piattaforma.