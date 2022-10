Crypto: la previsione sul prezzo di Cardano (ADA)

Il prezzo di Cardano (ADA) potrebbe aumentare in modo significativo da qui alla fine del 2022, tanto da arrivare a raggiungere 0,51 dollari. Sarà il primo step di un lungo percorso di crescita, destinato a durare anche negli anni successivi, fino a toccare la quota di 2,45 dollari entro il 2025 e addirittura di 5,37 dollari nel 2030. È quanto messo su bianco da una nuova previsione di cui i trader possono tenere conto. Vediamo per quali motivi.

Cardano (ADA): la previsione sul prezzo di Finder.com

A formularla sono gli specialisti fintech di Finder.com, attraverso il metodo descritto più avanti. Potrebbe dunque essere questa una delle crypto regine del prossimo periodo. Iniziamo col prendere in considerazione l’andamento attuale, al ribasso se si analizza il recente passato: nel grafico seguente quanto registrato negli ultimi tre mesi. Al momento il valore si attesta a 0,36 dollari.

La previsione per il futuro, a stretto giro e sul lungo periodo, è formulata sulla base dei sondaggi condotti coinvolgendo esperti del settore e chiedendo la loro opinione. Uno dei fattori responsabili della possibile inversione del trend è da ricercare nell’impatto del recente hard fork Vasil, avvenuto in data 22 settembre, che ha reso gli smart contract maggiormente scalabili e più accessibili, a beneficio degli sviluppatori. Inciderà anche l’adozione del modello Proof-of-Stake (protocollo Ouroboros). Questo il commento attribuito a Justin Hartzman, CEO di CoinSmart Financial.

Il fork Vasil ha reso gli smart contract di Cardano più scalabili e accessibili. Ciò dovrebbe incoraggiare più sviluppatori a programmare sul protocollo, aumentandone l’usabilità.

