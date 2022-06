Cardano diventa la settima criptovaluta al mondo per capitalizzazione

Cardano continua a far parlare di sé. Questa criptovaluta è stata protagonista di un rally che sta facendo ben sperare gli investitori. Attualmente il suo trend ascendente gli ha permesso di diventare il settimo asset digitale al mondo per capitalizzazione di mercato.

Un record interessante che ha dato vita a un emozionante sorpasso in curva lasciando alle sue spalle HEX. Quest’ultima crypto però non sembra essersi arresa. Infatti, attualmente risulta la migliore criptovaluta delle 24 ore.

Le due si tolgono poco l’una dall’altra. Al momento della scrittura HEX registra una capitalizzazione di mercato pari a 17,71 miliardi di dollari. Cardano, invece, segna una capitalizzazione di mercato pari a 18,11 miliardi di dollari.

Questo risultato la sta avvicinando molto a Binance USD che attualmente ha una capitalizzazione di mercato di 18,25 miliardi di dollari. Se il trend crescente di Cardano dovesse proseguire, ripartendo da una sosta temporanea di -4,98%, potrebbe raggiungere la sesta posizione.

I progetti di Cardano ADA sono importanti e stanno garantendo a questa criptovaluta tutto il recente successo, nonostante il precedente sell off che ha penalizzato tutto il mercato crittografico. Puoi acquistare questo asset digitale su Bitstamp, uno dei migliori exchange al mondo.

Al momento della scrittura Cardano è scambiato a 0,5833 dollari. Prima della sua crescita del 26% circa, registrata qualche giorno fa, nell’ultima settimana il suo valore è aumentato del 17,3%. Il motivo che ha spinto così in alto questo asset è ADA e i progetti che ci stanno dietro, tra cui l’imminente hard fork Vasil.

Questo aggiornamento punta a migliorare il throughput della rete e la capacità degli smart contract. Tra l’altro, secondo alcuni analisti che seguono da vicino Cardano, la sua criptovaluta potrebbe raggiungere presto il valore di 1 dollaro come prezzo di scambio.

In occasione di un’intervista con CoinDesk, il fondatore di Cardano, Charles Hoskinson, ha approfittato di questa occasione per dimostrare quanto il suo approccio lento, a volte criticato, sia invece più sicuro, a motivo del recente crollo di Terra LUNA che lo dimostra ampiamente:

Se ti muovi troppo velocemente, come abbiamo visto con Luna, e l’abbiamo visto con $ 10,5 miliardi di hack l’anno scorso, potresti effettivamente farlo funzionare fino a quando non funziona, e poi quando non funziona è un fallimento catastrofico e tutti perdono i loro soldi.

Le persone che sopravviveranno sono quelle che sono sottoposte a stress e mostrano resilienza.