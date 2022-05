Cardano, migliore criptovaluta nelle 24 ore: aumento del 26%

Forse l’idea di recuperare quanto perso dal recente sell off del mercato crittografico è ancora troppo ambiziosa e l’obiettivo forse un po’ lontano. Sta di fatto che Cardano, nelle ultime 24 ore, è stato protagonista di un impulso rialzista non indifferente.

Tanta è stata la sua ascesa che attualmente si è aggiudicato il titolo di migliore criptovaluta nelle 24 ore. Nondimeno, molti si staranno chiedendo cosa aspettarsi da Cardano nei prossimi giorni.

Interessante è che ci sono progetti, lato ADA, molto intensi che potrebbero performare, con ogni probabilità, l’andamento di questa criptovaluta. Attualmente il livello di crescita continua a segnare colore verde e ad aumentare. Infatti, si parla di un ottimo 26%.

Al momento della scrittura Cardano è scambiato a 0,65 dollari circa, con una capitalizzazione di mercato pari a 20,47 miliardi di dollari. Un risultato che lo sta avvicinando parecchio a HEX e che, nel caso questo trend dovesse proseguire senza cali improvvisi, potrebbe anche superarlo, passando così dal settimo al sesto posto nella classifica degli asset digitali.

Cardano dà il via all’inversione: cosa sta spingendo in alto la crypto

Nelle ultime 24 ore Cardano è stato protagonista di una spinta verso l’alto particolarmente importante. È vero che negli ultimi 30 giorni il colore rosso la fa ancora da padrone, segnando -14,73%, ma il recupero è stato comunque evidente.

Negli ultimi 3 mesi la quotazione di Cardano è scesa del 23,21%, sempre calmierata da quest’ultimo picco, quasi definibile come rally. Ma cosa ha permesso alla crypto di procurarsi tutti questi punti nella sua ultima quotazione?

Uno degli elementi forti è stato sia l’annuncio della data di lancio di Vasil Hard Fork, da parte della commodity ADA. Inoltre, a questo si aggiunge il lancio del bridge Lagon Ethereum-Cardano. Quindi l’idea di diversi analisti è che Cardano possa continuare a mantenere questo trend positivo.

Ovviamente, le preoccupazioni non mancano, ma come si sa, nel mondo delle criptovalute la volatilità la fa sempre da padrone. Quindi, in un certo senso, è necessario saper attendere con pazienza e guardare a lungo termine.

