Cardano inizia fase di rialzo: come approfittarne

Cardano è entrata ufficialmente nella fase Basho. Si tratta della fase di ridimensionamento e ottimizzazione della sua blockchain, con il protocollo Hydra (la tecnologia per la scalabilità interna) che ha un ruolo cruciale. Quest’ultimo ha avuto inizio dopo l’hardfork Alonzo.

Il team di sviluppatori di Hydra è al lavoro per il completamento del lavoro sulla prima versione di validatori on-chain e la relativa pubblicazione della roadmap. Nel frattempo, mentre la blockchain di Cardano si sta ridimensionando per evitare futuri problemi di congestione sulle proprie dApp, anche i portafogli di detentori ADA sono in aumento.

Ormai sono oltre tre milioni i detentori attivi di ADA. Un numero aumentato in modo incredibile nel giro di un anno, visto che solo ad inizio 2021 si contavano 200.000 detentori.

Cardano destinata al rialzo?

Soffermandoci ancora sui work in progress della criptovaluta, diciamo anche che ADALend e Robatz Network hanno sottoscritto una importante partnership per lo sviluppo di un protocollo di prestito decentralizzato. Il quale permetterà di aumentare l’utilità della piattaforma per gli utenti.

Il prestito decentralizzato è una componente cruciale dell’intero ecosistema delle cripto, poiché è uno dei pochissimi modi in cui gli investitori possono trarre vantaggio dalle loro partecipazioni. ADALend è un protocollo di prestito decentralizzato basato sulla blockchain di Cardano che mira a fornire credito a prezzi accessibili ad una moltitudine di persone in tutto il mondo. Molto utile per quanti non hanno ancora un conto bancario. Pertanto, aprirebbe le porte anche ad una massa di utenti maggiore.

Si presuppone che ciò possa avviare una fase rialzista per Cardano. Al momento della scrittura, la criptovaluta quota 1,04 euro. Ma ha sfiorato in giornata quota 1.10. Il rialzo è comunque evidente, e partito dal 2 febbraio, quando quotata 0,9 euro.

Gli investitori si aspettano che il prezzo raggiunga in breve tempo il primo obiettivo, l’area di supply tra 1,86/1,92 $. Il momento perfetto è attendere la chiusura giornaliera al di sopra del livello chiave 1,20 $.

