Carta Conto Revolut: 5 piani e oltre 10 colori, scegli il TOP

La Carta Conto Revolut è un sistema di gestione del denaro evoluto che garantisce il massimo della sicurezza in una soluzione perfettamente smart. Su misura per te, offre fino a 5 piani con bundle adatti ai tuoi gusti. Scegli quello perfetto per le tue esigenze! Si tratta di un’occasione incredibilmente vantaggiosa. Pensa, puoi anche scegliere tra oltre 10 colori differenti per la tua carta di debito Revolut. I vantaggi sono tantissimi.

Con Revolut non hai sorprese. I prezzi sono giusti e onesti. Puoi confrontarli facilmente scegliendo il piano che preferisci in base alle tue esigenze. Sono davvero tantissime le funzionalità che offrono. Tutte corrispondono alle più importanti abitudini in termini di gestione dei risparmi e delle spese quotidiane. Grazie all’app multi-device hai accesso in qualsiasi momento alla tua situazione contabile e ricevi notifiche in tempo reale su tutti i movimenti.

Carta Conto Revolut: tutti i piani disponibili

Con Carta Conto Revolut hai il massimo vantaggio con zero fatica. Devi solo scegliere tra i 5 piani disponibili, attivando quello che fa al caso tuo:

attiva il Piano Standard , è completamente gratis e hai conto europeo gratuito, limite di prelievo gratuito in contanti di 200 euro o 5 prelievi al mese e molti altri vantaggi;

attiva il Piano Plus a soli 3,99 euro al mese e hai conto europeo gratuito, Carta Plus personalizzata, chat in app, limite di prelievo gratuito in contanti di 200 euro al mese, assicurazione quotidiana e molti altri vantaggi;

attiva il Piano Premium a soli 9,99 euro al mese e hai conto europeo gratuito, Carta Premium personalizzata, chat in app, sconto del 20% sulle commissioni dei bonifici internazionali, limite di prelievo gratuito in contanti di 400 euro al mese, abbonamenti a partner esclusivi, assicurazione quotidiana e molti altri vantaggi;

attiva il Piano Metal a soli 15,99 euro al mese e hai conto europeo gratuito, Carta Metal personalizzata, chat in app, sconto del 40% sulle commissioni dei bonifici internazionali, limite di prelievo gratuito in contanti di 800 euro al mese, abbonamenti a partner esclusivi, assicurazione quotidiana e molti altri vantaggi;

attiva il Piano Ultra a soli 45 euro al mese e hai conto europeo gratuito, carta placcata in platino, chat in app o richiedi una chiamata, senza commissioni dei bonifici internazionali, limite di prelievo gratuito in contanti di 2000 euro al mese, abbonamenti a partner esclusivi, assicurazione quotidiana e molti altri vantaggi.

