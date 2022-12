Con Carta YOU non cambi banca e hai tutto senza commissioni

Vuoi una carta senza commissioni annuali per sempre? Allora scegli Carta YOU e i suoi innumerevoli vantaggi. La ottieni in soli 2 minuti. Ti basterà inserire i tuoi dati correttamente e la riceverai il prima possibile direttamente a casa tua. Una volta attivata potrai utilizzarla senza pensieri.

I suoi benefici sono davvero tantissimi. Ecco perché molti utenti si sono già affidati a questa soluzione semplice, veloce e sicura. Avrai a tutti gli effetti una carta di credito con la possibilità di attivare un pagamento differito fino a 7 settimane e senza interessi sui tuoi acquisti.

Insomma, Carta YOU non è solo una semplice carta di credito, ma un vero e proprio aiuto quando le spese diventano tante e si cerca un po’ di respiro. Nei momenti più facili è una soluzione pratica e vantaggiosa per i tuoi acquisti fisici e online su qualsiasi piattaforma grazie al circuito MasterCard.

Carta di Credito YOU: zero commissioni SEMPRE

Scegliendo la Carta di Credito YOU ottieni per sempre zero commissioni sui pagamenti, sul canone annuale e nei bancomat di tutto il mondo. In più non devi nemmeno cambiare banca. Hai tutto a portata di mano collegato al tuo IBAN, senza ulteriori modifiche e stress. Quali sono i vantaggi?

Zero commissioni annuali per sempre;

Nessuna commissione per il prelievo di denaro in contanti;

Senza commissioni per acquisti effettuati all’estero;

Assicurazione di viaggio gratuita e completa per una totale copertura;

Credito gratuito fino a 7 settimane senza interessi sui tuoi acquisti;

Mantieni la tua banca utilizzando il conto di cui sei già titolare;

Servizio clienti gratuito 24 ore su 24;

Riepilogo delle transazioni online;

Pagamento Contactless;

Circuito MasterCard SecureCode.

Ottieni la Carta di Credito YOU più accettata anche su Internet mantenendo la tua banca. Dirai addio a commissioni annuali e otterrai zero costi per i tuoi prelievi in contanti. Sarai davvero felice grazie a questa soluzione economica, ma completa di tutto.

