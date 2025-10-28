Carta della Cultura: ultimi giorni per richiederla nell'app IO

Rimangono ancora solo pochi giorni per richiedere la Carta della Cultura, attraverso l’app IO. Si tratta del contributo dal valore di 100 euro che il Ministero mette a disposizione dei cittadini per contrastare la povertà educativa e culturale . Potrà essere utilizzato per comprare libri, in formato cartaceo o digitale (purché muniti di codice ISBN), presso punti vendita convenzionati, fisici e online.

App IO: come richiedere la Carta della Cultura

Gli unici requisiti da rispettare per ottenere l’incentivo sono la residenza in Italia e un ISEE non superiore a 15.000 euro. Se non lo si è fatto in passato, la domanda può essere inoltrata anche per gli anni precedenti, dal 2020 al 2024, arrivando così fino a un totale di 500 euro.

Come anticipato, per effettuare la richiesta l’unico metodo previsto è attraverso l’app IO. Dopo aver effettuato l’autenticazione con SPID o CIE (carta di identità elettronica), è sufficiente aprire la sezione Servizi e premere sul pulsante relativo alla Carta della Cultura. Da lì in poi sono sufficienti due passaggi, come mostrato dalle immagini qui sotto.

In caso di esito positivo, sarà possibile generare i buoni direttamente dall’applicazione, avendoli poi a disposizione nella schermata Portafoglio. Li si potrà poi spendere entro un anno.

Attenzione: l’assegnazione non è garantita. Saranno stilate graduatorie, tenendo conto anche dell’ordine di invio della domanda. Per questo motivo, il consiglio per gli interessati è di non perdere tempo. I fondi sono limitati, una volta esauriti, gli esclusi rimarranno a bocca asciutta.

Aspettando il Bonus elettrodomestici

L’app IO sta assumendo un’importanza sempre più centrale per quanto riguarda contributi e incentivi. A novembre sarà la porta d’accesso anche per ottenere il Bonus elettrodomestici. Per maggiori informazioni rimandiamo all’articolo dedicato.

Non è invece stato così nei giorni scorsi con il Click Day per il Bonus auto elettriche, gestito attraverso un sito dedicato. È andato esaurito in poche ore, sollevando sospetti sulla legittimità di alcune richieste.