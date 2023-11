Carta di credito gratuita e senza costi: ora c'è Carta YOU

Trovare una carta di credito gratuita assomiglia più a una missione impossibile piuttosto che a una normale ricerca. A maggior ragione se si pensa a una carta senza commissioni e a canone zero. Questo scenario però era vero fino a ieri: oggi, infatti, le cose sono diverse. Il merito è dell’arrivo di Carta YOU, la carta di credito gratis e senza costi di Advanzia, banca digitale lussumberghese. Per richiederne una è sufficiente collegarsi alla pagina dedicata del sito ufficiale.

Carta YOU, la carta di credito gratuita e senza costi di Advanzia Bank

Con Carta YOU si ottiene una carta di credito senza canone e senza commissioni, né quando si preleva agli ATM né quando si effettuano acquisti. Appartiene al circuito di pagamento internazionale Mastercard, questo significa che viene accettata dalla stragrande maggioranza di negozi, sia fisici che digitali.

Un altro suo punto di forza è che la richiesta può essere presentata senza la necessità di aprire un nuovo conto corrente. Si tratta di una differenza epocale rispetto a quanto avvenuto fino ad oggi, dal momento che tutte le carte di credito richiedono l’apertura di un nuovo conto. Advanzia invece consente di collegare alla carta il precedente conto corrente, in modo semplice e veloce.

A tutto questo si aggiungono ulteriori vantaggi, tra cui un’assicurazione viaggi completa e gratuita, la possibilità di pagare il saldo della carta fino a sette settimane senza interessi e oltre 36 milioni di punti di accettazione in tutto il mondo.

Per richiedere Carta YOU è sufficiente collegarsi al sito ufficiale su questa pagina e compilare il form richiesto con i propri dati personali. L’invio della carta avviene tra i 10 e 14 giorni lavorativi dopo la richiesta.

