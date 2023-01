Carta di Credito universale e senza commissioni? Ecco Carta YOU

La nuova era dei pagamenti digitali è arrivata. Anche tu puoi dire basta alle soluzioni proposte dalla tua banca e così agganciare quelle più convenienti di altri fornitori. Prima fra tutte è la Carta di Credito. Se ne stai cercando una senza commissioni e universale la soluzione è Carta YOU.

Si tratta di una vera e propria Carta di Credito che non solo ti permette di pagare e prelevare in tutto il mondo a zero spese, ma include anche tantissimi altri servizi esclusivi. Ad esempio, avrai una assicurazione di viaggio gratuita e completa per una copertura totale durante i tuoi spostamenti.

Inoltre, non avrai bisogno di cambiare banca. Questa soluzione di credito sicollega direttamente al tuo Conto Corrente di cui sei già titolare. Perciò potrai approfittare sia dei benefici offerti dal tuo istituto che da quelli inclusi con Carta YOU, senza rinunciare proprio a nulla.

Una Carta di Credito tanti vantaggi: questa è Carta YOU

Scegli Carta YOU, la tua nuova Carta di Credito che include un mondo di vantaggi per i tuoi acquisti e la gestione delle tue spese. Si tratta di una soluzione estremamente conveniente perché senza commissioni annuali per sempre. Non dovrai rivedere i costi di mantenimento perché accederai a tutto, anche alle assicurazioni incluse, a 0 euro in modo permanente.

Inoltre, è senza commissioni anche il prelievo di denaro in contanti. Accedi al tuo denaro contante da più di un milione di sportelli automatici senza dover sostenere spese aggiuntive che, invece, la tua banca ti farebbe pagare. Stessa cosa vale per tutti gli acquisti effettuati all’estero negli oltre 36 milioni di punti di accettazione in tutto il mondo.

Infine, se hai bisogno di un po’ di respiro per i tuoi pagamenti puoi attivare la linea di credito gratuito fino a 7 settimane. In pratica acquisti con Carta YOU e paghi solo dopo 49 giorni e senza interessi sui tuoi acquisti. Una vera e propria manna dal cielo in certi momenti dell’anno, quando tutto si concentra in pochissimi giorni.

Perciò scegli la Carta di Credito giusta, senza commissioni e ricca di vantaggi. Richiedi in soli 2 minuti Carta YOU e affidati alla migliore soluzione disponibile per i tuoi pagamenti digitali e per i tuoi viaggi all’estero. Gestisci le tue spese in maniera intelligente e senza affanno con il credito gratuito fino a 7 settimane.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.