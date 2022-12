Carta prepagata HYPE Premium: cinque motivi per sceglierla

Perché scegliere la carta prepagata HYPE Premium? Prima di rispondere, diciamo subito che si tratta di un conto pieno di funzionalità e diverso dal conto HYPE Start.

Con questo conto si avrà a disposizione un’assistenza prioritaria anche via WhatsApp e un pacchetto assicurativo viaggi, acquisti e furti ATM, oltre tutti i vantaggi propri del conto HYPE Next.

Andiamo alla carta. Ci sono cinque motivi per sceglierla: vediamo quali.

5 motivi per scegliere la carta prepagata HYPE Premium

Ecco i 5 motivi per scegliere la carta prepagata HYPE Premium:

emessa del Gruppo Banca Sella, è una carta esclusiva World Elite MasterCard dotata di codice IBAN e che consente di fare acquisti online e in tutti i negozi;

dotata di codice IBAN e che consente di fare acquisti online e in tutti i negozi; consente di massimizzare la gestione dei risparmi , stabilendo date di scadenza precise che permettono di preservare il denaro in confronto delle spese effettuate;

, stabilendo date di scadenza precise che permettono di preservare il denaro in confronto delle spese effettuate; permette di trasferire denaro ai propri contatti molto velocemente e in totale sicurezza;

ai propri contatti molto velocemente e in totale sicurezza; non è necessario recarsi in banca per attivare la carta, in quanto è possibile farlo comodamente da casa accedendo a questa pagina;

è la carta ideale per chi si sposta spesso per lavoro e che necessita di prelevare denaro contante all’estero.

Come richiederla e i costi della carta

Come detto poc’anzi, la richiesta della carta prepagata va inoltrata direttamente online accedendo QUI. Tutto avviene in soli 5 minuti tramite una procedura di registrazione molto semplice.

È necessario avere a portata di mano un documento di riconoscimento valido, inserire i dati personali e nel giro di pochi giorni la carta verrà consegnata all’indirizzo inserito in fase di registrazione.

Per quanto riguarda i costi, a volte HYPE offre la carta a canone zero a scopo promozionale. In assenza di promo, il canone mensile è di 9,90 euro.

Le ricariche della carta Premium sono illimitate, si possono inviare bonifici e prelevare presso gli sportelli ATM in Italia e nell’Eurozona senza pagare commissioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.