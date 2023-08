Carta YOU: acquisti e prelievi in tutto il mondo con zero commissioni

Carta YOU è la carta di credito offerta da Advanzia Bank che non prevede costi di attivazione né canone annuale.

Con commissioni zero per sempre, accesso ad assicurazioni gratuite, prelievi in contanti senza costi e possibilità di acquisti globali senza commissioni, questa carta è una scelta smart per chi cerca una gestione finanziaria flessibile e conveniente.

Il pacchetto di vantaggi offerto da Carta YOU include la possibilità di accedere ad un credito senza interessi fino a 7 settimane. Per gli acquisti effettuati all’inizio del nuovo periodo di liquidazione (il 16 di un mese), si riceverà il riepilogo delle transazioni a metà del mese successivo e si avrà tempo per saldare gli importi fino al 3 del mese seguente. Questo permette di beneficiare di un pagamento differito senza interessi sugli acquisti fino a 7 settimane.

Una volta ricevuto il riepilogo delle transazioni, Carta YOU consente anche di scegliere un’opzione di rimborso a rate. Attraverso questo servizio è possibile decidere ogni mese quanto si desidera pagare al momento della ricezione del riepilogo delle transazioni e quanto in un momento successivo. L’importo minimo ammonta al 3% del saldo ed è pari ad almeno 30€ e non è necessario comunicarlo in anticipo.

Un altro dei vantaggi offerti da Carta YOU è la possibilità di richiederla senza necessità di cambiare banca e senza dover aprire un nuovo conto bancario. In questo modo si potrà continuare ad utilizzare il conto di cui si è già titolari, e gli importi spesi con la carta si potranno rimborsare tramite bonifico dal proprio conto corrente.

Carta YOU è una carta di credito che opera su circuito Mastercard, questo garantisce massima accettazione online e nei negozi di tutto il mondo. La carta consente di preleva ì denaro presso più di 1 milione di sportelli automatici in tutto il mondo senza pagare commissioni.

