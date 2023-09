Carta YOU Advanzia: perché è la più conveniente di tutte?

Con sede in Lussemburgo, Advanzia Bank sta diventando sempre più una realtà bancaria di primo piano, specializzata nell’emissione di carte di credito.

Grazie all’autorizzazione del Ministero delle Finanze lussemburghese, la banca può operare sia in Italia che in altri Paesi europei.

La sua offerta di punta prende il nome di Carta YOU, un prodotto che ha battuto la concorrenza, aggiudicandosi il titolo di “Miglior Carta di Credito”.

Ma cosa rende così speciale questa carta di credito? Il suo essere totalmente gratuita. Non c’è un canone mensile o annuale da pagare, non ci sono commissioni su prelievi e pagamenti ovunque nel mondo, e nemmeno costi legati al cambio di valuta.

Per quanto riguarda la linea di credito, è priva di interessi e si estende fino a 7 settimane.

Perché conviene richiedere Carta YOU di Advanzia Bank?

Non sono soltanto quelli esposti sopra i vantaggi di Carta YOU Advanzia. La carta di credito, che funziona sia con opzione rateale che a saldo, può essere richiesta online in pochissimo tempo (meno di due minuti).

Non sarai neanche obbligato ad aprire un nuovo conto bancario, poiché il saldo può essere saldato tramite bonifico. Devi soltanto attendere l’estratto conto di tutte le spese sostenute durante il periodo considerato.

Inoltre, Carta YOU è una MasterCard, circuito che viene accettato in oltre 36 milioni di esercenti nel mondo.

È una carta molto versatile in quanto può essere usata per prelevare sia nel nostro Paese che all’estero, nonché per pagare online o nei negozi fisici. La sicurezza è garantita grazie alla modalità contactless o Chip & PIN.

Oltre a quanto detto finora, con Carta YOU avrai a disposizione una polizza viaggi completa e gratuita, molto utile se viaggi spesso per lavoro o per svago.

I limiti di spesa della carta, ossia fido e plafond, possono essere personalizzati in base al tuo storico e profilo. Col tempo, potrai richiedere alla banca l’aumento del plafond mensile.

Per richiedere la carta, clicca sul link qui sotto. Bastano soltanto 2 minuti per compilare il form e inviare la richiesta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.