Carta YOU Advanzia, zero canone e piena di vantaggi: richiedila subito

Carta YOU è una carta di credito che offre una serie di vantaggi con zero canone e senza la necessità di aprire un nuovo conto corrente.

La carta è emessa da Advanzia Bank, società leader nel settore delle carte di credito online, che offre la massima flessibilità e la possibilità di gestire le spese in modo conveniente.

Carta YOU non prevede commissioni mensili o annuali per i prelievi di contante, anche all’estero, grazie alla sua ampia rete di ATM in tutto il mondo, che conta oltre un milione.

Inoltre, offre una copertura assicurativa completa e gratuita quando viaggi, così non avrai nessun problema e potrai passare vacanze in totale tranquillità.

Zero canone e tanti vantaggi da non perdere con Carta YOU

Carta YOU offre una linea di credito da utilizzare dal conto corrente esistente senza dover cambiare banca.

È inoltre possibile usufruire di un periodo senza interessi fino a 7 settimane e optare per l’opzione di pagamento frazionato, che consente di scegliere l’importo da pagare mensilmente.

Con la Gold MasterCard puoi accedere a una serie di opzioni di pagamento contactless accettate in tutto il mondo.

Potrai fare acquisti in negozio o online senza doverti preoccupare del cambio di valuta.

Inoltre, puoi prelevare denaro contante dagli sportelli automatici di tutto il mondo senza alcuna commissione e beneficiare dei più elevati standard di sicurezza garantiti da MasterCard.

In più, puoi gestire tutti gli aspetti della tua carta attraverso l’applicazione mobile multifunzionale.

Se vuoi richiedere Carta YOU in modo semplice e veloce clicca sul link qui sotto:

In pochi minuti porterai a termine la procedura inserendo i tuoi dati personali. Devo soltanto attendere la verifica di solvibilità da parte di Advanzia Bank.

Alla fine, avrai tra le mani una carta di credito a zero canone, flessibile e che ti consente totale libertà di gestione delle tue spese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.