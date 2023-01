Tutti amano Carta YOU e noi ti spieghiamo perché

Ogni banca ha la sua Carta di Credito, ma ne esiste una che offre tantissimi vantaggi e che può essere abbinata al tuo conto corrente. Si tratta di Carta YOU. Anche tu avrai sentito parlare di questa incredibile soluzione che tutti amano e vogliono assolutamente.

Forse ti starai chiedendo perché questo interesse così forte per una semplicissima Carta di Credito MasterCard. Fondamentalmente il motivo è che questa non è solo una semplice carta di credito comune, ma il prodotto per eccellenza che rivoluzionerà i tuoi pagamenti digitali.

Le funzionalità incluse in Carta YOU sono eccezionali. Nessuna delle carte messe a disposizione dalle comuni banche offre quanto ha incluso lei. Prima di tutto è completamente gratuita. Advanzia Bank ha messo a disposizione questo prodotto a commissioni annuali zero.

Inoltre, non dovrai nemmeno pagare commissioni nei bancomat di tutto il mondo. Ciò vuol dire che potrai utilizzarla per prelevare denaro in contante su più di un milione di sportelli automatici in modo del tutto gratuito. Stessa cosa per gli acquisti effettuati all’estero.

Carta YOU è anche assicurazione viaggio inclusa

Tra le tante funzionalità incluse con Carta YOU ce n’è una particolarmente utile per chi viaggia molto. Infatti, acquistando pernottamenti, biglietti e altro tramite questa carta di credito ottieni automaticamente un’assicurazione di viaggio completamente gratis.

Si tratta di una totale copertura per qualsiasi emergenza possa capitarti quando ti trovi fuori casa. Una tranquillità in più che ti permette di viaggiare senza preoccupazioni, concentrandoti solo sui tuoi obiettivi perché al resto ci pensa la tua carta.

Pagamento differito fino a 7 settimane

Concludiamo con un ulteriore vantaggio incredibilmente conveniente. Questa soluzione mette a disposizione dei suoi clienti un credito gratuito fino a 7 settimane. Ciò vuol dire che per gli acquisti che vuoi, effettuati con questa carta di credito, puoi attivare un pagamento differito.

Il limite di tempo è di 49 giorni e non dovrai pagare alcun interesse sui tuoi acquisti. Perciò cosa sta aspettando? Non perdere questa incredibile occasione che ti sta mettendo a disposizione Advanzia Bank. Richiedi subito la tua Carta YOU.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.