Carta YOU di Advanzia Bank: cosa c’è da sapere

Nata in Lussemburgo nel 2005, Advanzia Bank offre alle aziende, alle istituzioni finanziarie e alle imprese principalmente carte di credito, che in Italia prende il nome di Carta YOU.

Con questa carta è possibile pagare tutti gli acquisti in un’unica soluzione oppure in rate differite. Accedendo a questa pagina, si può richiedere gratuitamente.

Carta YOU di Advanzia Bank all’insegna della convenienza

Come dicevamo, la richiesta di Carta YOU è gratuita, così come la sua emissione e la sua consegna. Non ci sono commissioni annuali e neanche per il prelievo di denaro.

Inoltre la carta può essere usata all’estero senza pagare commissioni di transazioni o di prelievo.

Ovviamente, scegliendo il pagamento a rate si generano degli interessi. Qual è la percentuale di tasso di interesse annuo applicato? Il 23,14% a partire dalla data dell’operazione, di cui l’1,75% nominale.

Uno dei vantaggi migliori dell’offerta di Advanzia Bank è che non è necessario cambiare istituto di credito e, di conseguenza, aprire un nuovo conto corrente.

I due requisiti per richiederla sono la residenza in Italia e la maggiore età. Entrando qui, bisogna inserire i seguenti dati:

nome;

cognome;

sesso;

codice fiscale;

data e luogo di nascita;

nazionalità;

comune di residenza;

indirizzo e numero civico;

CAP;

provincia;

paese di residenza;

numero di telefono cellulare;

indirizzo email.

Alla richiesta dovrà essere allegato un documento di riconoscimento e la firma. Una volta che Advanzia Bank avrà verificato la solvibilità del richiedente e accettato di emettere la carta di credito, la stessa verrà recapitata all’indirizzo inserito entro 10-14 giorni.

All’interno del contratto verrà indicato il credito inizialmente disponibile. Con tutta probabilità sarà basso, vista la mancanza di rapporto tra cliente e banca.

Poi, una volta che i pagamenti registrati saranno regolari, questo limite potrà essere rivalutato e aumentato.

Durante la richiesta della carta, ma anche dopo l’emissione, a disposizione dell’utente c’è il servizio clienti, da contattare tramite due numeri diversi.

