Carta YOU: la carta di credito senza canone annuale

Carta YOU è una carta di credito appartenente al circuito Mastercard che si richiede online in 2 minuti e che non prevede costi di attivazione né commissioni annuali.

Questa carta offerta da Advanzia Bank permette di effettuare acquisti online e in oltre 36 milioni di punti di accettazione in Italia e all’estero senza costi aggiuntivi e di prelevare contanti in oltre 1 milione di sportelli automatici in tutto il mondo senza commissioni.

Uno dei principali vantaggi offerti da Carta YOU è la possibilità di accedere ad un credito senza interessi fino a 7 settimane. Per gli acquisti effettuati con Carta YOU all’inizio del nuovo periodo di liquidazione (il 16 di un mese), si riceverà il riepilogo delle transazioni a metà del mese successivo e si avrà tempo per saldare l’importo fino al 3 del mese seguente. Questo permette di accedere ad un credito gratuito fino a 7 settimane.

Per chi desidera maggiore flessibilità è anche possibile scegliere un’opzione di rimborso a rate.

Carta YOU offre infatti la possibilità di scegliere ogni mese quanto si desidera rimborsare al momento della ricezione del riepilogo e quanto in un momento successivo. In questo caso l’importo minimo da rimborsare al momento della ricezione del riepilogo dev’essere almeno il 3% del totale ed pari ad almeno 30€. Non è necessario comunicare gli importi in anticipo.

Cart YOU si attiva attraverso una procedura online semplice e veloce, senza dover cambiare banca. Per poter utilizzare Carta YOU, infatti non è necessario aprire un nuovo conto corrente: gli importi spesi con la carta possono essere rimborsati tramite bonifico bancario dal proprio conto attuale.

La procedura per ottenere la carta è semplice e richiede solo pochi minuti. Una volta completata la richiesta si riceverà la carta in circa 10-14 giorni all’indirizzo fornito in fase di registrazione.

Per conoscere l’offerta completa di Carta YOU clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.