Carte prepagate anonime, chiariamo definitivamente il concetto

Carte prepagate anonime: cosa significa? C’è ancora molta confusione in merito, poiché in molti sono convinti di poter avere tra le mani uno strumento di pagamento che garantisce la privacy più totale. In realtà non è così.

Anche se una carta di pagamento consente l’anonimato, le banche devono ugualmente richiedere i documenti per emetterla.

Ci sono, però, alcune carte prepagate che sono in grado di assicurare un livello molto alto di privacy, poiché sono usa e getta e usate esclusivamente per i pagamenti online.

Purtroppo o per fortuna (dipende dai punti di vista), nel nostro Paese il settore del credito non consente totale privacy per ovvi motivi di sicurezza.

I conti devono sempre essere posti sotto controllo, ma una via di fuga è rappresentata proprio da una carta prepagata su cui il nome del titolare non viene scritto. Una di queste è VIABUY MasterCard.

Carte prepagate anonime, la soluzione è VIABUY

Il declino o meno delle carte usa e getta è oggetto di discussione, ma ce ne sono ancora tantissime in circolazione.

La ragione principale è la privacy che garantiscono, anche se il plafond è limitato. Queste carte prepagate anonime sono rilasciate da ricevitorie o tabaccherie, ma anche dagli istituti di credito.

E la soluzione VIABUY? È diversa, ma il livello di anonimato è ugualmente molto alto. Per richiedere la carta entrando qui bisogna ugualmente fornire i propri documenti.

Il vantaggio maggiore è che non ci sarà nessuna verifica in merito alla solvibilità dell’utente che la richiede, ma anche che non può essere sottoposta a prelievi forzosi o contestazioni.

Per aprire il conto e ricevere la prepagata MasterCard bastano soltanto 8 minuti.

L’IBAN della carta è lussemburghese o tedesco e può essere ricaricata velocemente e in sicurezza con bonifico SEPA, SOFORT, Giropay e molte altre opzioni. Il costo annuale della carta è di 19,90 euro.

