Quante operazioni bisognerà fare per entrare nella classifica dei “fortunati” che potranno aggiudicarsi 1500 euro grazie al Super Cashback semestrale del Piano Cashless Italia? Da oggi alcuni utenti riescono a vederlo anche da app IO, dopo che per alcuni giorni si sono rincorsi i rumors relativi a classifiche comparse su alcune app aderenti al programma.

In teoria la classifica sarebbe dovuta comparire soltanto una volta raggiunte le prime 50 transazioni registrate, traguardo utile a sbloccare il cashback del 10% sulla cifra spesa fino ad un massimo di 150 euro. In realtà (sebbene non si conosca il motivo di questo cambiamento) alcuni partecipanti possono accedere alla classifica fin da oggi andando sull’app IO, cliccando sul cashback del semestre in corso e quindi visualizzando sulla destra la stima della propria posizione temporanea. Chi ancora non vede la classifica, probabilmente potrà accedervi fin dalle prossime ore, al termine di un rollout presumibilmente progressivo.

20 transazioni per entrare in classifica

Ad oggi, 19 gennaio, la cifra limite per poter accedere al super cashback è pari a 20 transazioni: è questo il numero di pagamenti effettuati dall’utente che in questo momento è nella posizione 100 mila, l’ultimo ad aver diritto al bonus.

L’app non mostra quante transazioni abbia eseguito il primo in classifica, il che potrebbe essere al tempo stesso una foglia di fico o una malcelata intenzione di intervenire su qualche distorsione probabilmente avvenuta tra coloro i quali occupano le primissime posizioni in questa specialissima corsa al pagamento. IO mette invece in evidenza, con abile effetto “gamification” che andrà a stimolare un maggior attivismo tra i partecipanti, quante operazioni servano per portarsi a casa il premio finale.

Con 12 transazioni all’attivo si è attorno alla posizione numero 500 mila, mentre con 22 transazioni si è già vicini alla posizione numero 60 mila:

Poco più di un caffè al giorno, insomma, per garantirsi la possibilità di vincere 1500 euro: non male, per un gioco che non chiede di spendere di più, ma soltanto di pagare le proprie transazioni con strumenti digitali.

Va notato come l’attuale classifica sia oltremodo parziale in virtù di una serie di transazioni (tramite PagoBancomat) che andranno ad allinearsi soltanto nelle prossime ore: si tratta di un ritardo legato al sistema Bancomat che si conta di portare a risoluzione entro la giornata di domani, dunque la cifra delle 20 operazioni limite di oggi andrà presumibilmente aggiornata al rialzo.