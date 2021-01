Il messaggio relativo alle transazioni Bancomat mancanti non è l’unica novità introdotta dall’ultimo aggiornamento per l’app IO in relazione al Cashback. Ce n’è un’altra, nascosta tra i menu: è quella legata all’aggiunta dei metodi di pagamento e più nel dettaglio alle applicazioni attraverso le quali poter effettuare le spese nei negozi maturando il rimborso del 10%.

IO e Cashback: quando il supporto a Google Pay e Apple Pay?

Aprendo la sezione “Portafoglio” di IO, premendo il pulsante “+ Aggiungi” nella parte superiore dell’interfaccia, poi “Metodo di pagamento” e infine “App e strumenti di pagamento digitali”, ci si trova di fronte alla schermata visibile nello screenshot qui sotto.

Fino a ieri il messaggio mostrato era diverso.

Doveroso precisare che BANCOMAT Pay era già presente nell’elenco dei primi issuer convenzionati aderenti all’iniziativa. Ancora assenti invece Google Pay e Apple Pay, ma la piccola novità di oggi potrebbe costituire l’indizio che qualcosa si sta muovendo nella giusta direzione nonostante sia al momento impossibile stimare una tempistica precisa. Il supporto continua a essere previsto entro l’anno stando a quanto si legge nella FAQ ufficiale.

… altri sistemi di pagamento, come ad esempio Google Pay e Apple Pay (sull’app IO a partire dal 2021).

IO e Cashback: quali app di pagamento supportate?

Chiudiamo con un riepilogo delle app di pagamento compatibili con IO e con il Cashback di Stato, riferendoci alla pagina del supporto (aggiornata al 15/01/2021).