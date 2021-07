Cashback e Super Cashback: come presentare reclamo

Trascorse ormai alcune settimane dal termine del primo semestre 2021, i partecipanti al Cashback di Stato che hanno eseguito almeno 50 transazioni stanno ricevendo la conferma dell'arrivo dei rimborsi fino a 150 euro, mentre per chi ha concorso al Super Cashback bisognerà attendere ancora: la classifica è chiusa, ma non definitiva. Per tutti è prevista la possibilità di presentare reclamo, vediamo in che modo.

Ricorsi per Cashback e Super Cash: come si fa il reclamo?

Ogni informazione qui riportata è aggiornata al 19 luglio 2021 e fa riferimento a quanto si legge sul portale dedicato gestito da Consap, fonte ufficiale da consultare per tutti i dettagli in merito. Anzitutto si legge che:

Puoi presentare reclamo esclusivamente in caso di mancata o inesatta contabilizzazione dei rimborsi previsti dal Programma.

Per farlo è necessario disporre di un profilo utente, creandone eventualmente uno attraverso la stessa pagina. Come si legge, in alternativa è possibile affidarsi all'applicazione IO e ai sistemi offerti dagli issuer convenzionati (Nexiu Pay, YAP, Satispay, BancoPosta, PostePay, Sella) per il Cashback di Stato. Il termine ultimo è fissato nel 29 agosto.

È importante ricordare che si potrà presentare reclamo per mancata o inesatta contabilizzazione nella app IO o nei sistemi messi a disposizione dagli issuer convenzionati, a partire dal quindicesimo giorno successivo al termine dei periodi di riferimento.

Dalla FAQ Reclami si apprende che è necessario allegare un documento d'identità valido (se non si utilizza la firma digitale) e gli scontrini POS delle transazioni interessate, così da poter procedere alle verifiche del caso (per chi li ha buttati ci sarà ben poco da fare). Di seguito il modulo da compilare.

È necessario allegare alla domanda un documento d'identità in corso di validità nel caso in cui il modulo non venga firmato digitalmente. Inoltre è necessario allegare gli scontrini POS delle transazioni oggetto di reclamo per consentire le necessarie verifiche.

Consap si impegna a fornire un riscontro motivato al reclamo entro 30 giorni dalla ricezione, disponendo poi il pagamento in caso di esito positivo.

Ricordiamo infine che, per il secondo semestre 2021, il programma Cashback di Stato è ufficialmente sospeso. Si ripartirà l'1 gennaio 2022, salvo ulteriori ripensamenti.