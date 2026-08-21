Il castello di re Mark

Il fatto che il suo impero sia messo sotto pressione da una causa legale potenzialmente devastante per le casse di Meta non ha impedito a Mark Zuckerberg di coronare un suo sogno di grandezza, l’ennesimo: comprare un castello. Si tratta dello Strancally Castle in Irlanda, nella contea di Waterford, sulla riva del fiume Blackwater e circondato da 178 ettari di terreno. Potrebbe essergli costato qualcosa tra i 23 e i 35 milioni di dollari (cifra stimata), versati al finanziere Michael Alen-Buckley che ci ha vissuto con la famiglia nell’ultimo quarto di secolo. Eccolo visto dall’alto su Google Maps.

Mark Zuckerberg ha comprato un castello in Irlanda

La dimora nel suo stato attuale è stata costruita nel 1827 su commissione del parlamentare conservatore John Keily, che la affidò i lavori di progettazione e realizzazione agli architetti James e George Richard Pain. Quella originale risale invece al XII secolo, ai tempi dell’invasione anglo-normanna, eretta dal comandante Raymond FitzGerald. Nel mezzo cadde in rovina. Include una dozzina di camere da letto, quattro suite allestite nelle torri, una biblioteca, una sala da pranzo e un salotto. L’immagine qui sotto è prelevata dall’archivio del National Built Heritage Service.

Un portavoce di Meta ha confermato che Zuckerberg e la sua famiglia trascorreranno del tempo nel castello. La loro residenza rimarrà comunque negli Stati Uniti. La location dista circa due ore di auto dalla capitale Dublino, dove si trova il quartier generale del gruppo.

Mark e la sua famiglia sono entusiasti di continuare a prendersi cura di questa dimora storica e non vedono l’ora di trascorrere del tempo in Irlanda, dove Meta ha la sua sede centrale internazionale.

Se la cifra sborsata è ritenuta fuori scala per un qualsiasi comune mortale, è comunque nulla in confronto ai 300 milioni di dollari spesi per il varo del superyacht da 118 metri acquistato da re Mark.