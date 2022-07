Celsius sta lavorando per stabilizzare liquidità e operazioni

Celsius sta affrontando un momento particolarmente difficile. La società di prestiti in criptovalute ha accusato il colpo inferto dall’attuale mercato crittografico. L’estrema volatilità di Bitcoin e, più in generale, delle criptovalute, ha portato l’azienda a sospendere i prelievi crittografici.

Una decisione che ha generato panico tra i suoi clienti e chi bazzica questo settore. Inoltre, in questi ultimi giorni, c’è chi ha lanciato pesanti accuse non solo a Celsius, ma anche al suo CEO sostenendo che ha tentato di abbandonare la nave diretta sul fondo del mare.

Si tratta di notizie vere o di fake news su Celsius? Il dubbio sembra sciogliersi pian piano come neve al sole, ma ancora non sappiamo cosa troveremo sotto lo strato superficiale che la società sta cercando di mostrare bianco e candido. Tuttavia, sembra proprio che alcune polemiche abbiano risvegliato la voglia di comunicazione della società stessa che ha deciso di spiegare a cosa sta lavorando in questi giorni.

Celsius cerca di rassicurare i suoi clienti

In un tentativo di rassicurare i suoi clienti, Celsius ha pubblicato una nota ufficiale nella quale conferma che la società e i suoi esperti sono impegnati per risolvere le difficoltà innescate dal recente crollo del mercato crittografico:

Oggi in Celsius siamo concentrati e lavoriamo il più rapidamente possibile per stabilizzare la liquidità e le operazioni, in modo da essere posizionati per condividere più informazioni con la community. Stiamo operando pensando all’intera comunità e a tutti i clienti mentre affrontiamo questi tempi difficili.

Gli obiettivi di Celsius, elencati nel comunicato stampa pubblicato sul suo blog, sono fondamentalmente due:

preservare e proteggere le risorse;

e le risorse; esplorare le opzioni a disposizione inclusi il “perseguimento di transazioni strategiche” e una “ristrutturazione delle passività“.

Celsius fa sapere che tali esplorazioni richiedono tempo, ma allo stesso modo assicura che i suoi team stanno facendo tutto il possibile per raggiungere gli obiettivi prefissi. Ciò comporta anche l’inclusione di “esperti di molte discipline diverse“.

