Celsius licenzia 150 dipendenti: quali sono gli exchange di cui ti puoi fidare

Da giorni stiamo parlando di Celsius, noto prestatore di criptovalute. Da quando ha bloccato i prelievi di Bitcoin e altri asset digitali se ne sono dette di tutti i colori sulla società. Alcuni hanno accusato la stampa di strumentalizzare le notizie quando invece si trattava di un attacco hacker.

Altri, invece, hanno pensato subito al peggio credendo che sarebbe fallita da un momento all’altro. Infine, non hanno di certo aiutato le fake news diffuse sul conto del CEO di Celsius e del suo tentativo presunto di abbandonare il progetto scappando in Israele.

Ad ogni modo, nonostante Celsius continui ad affermare di essere al lavoro per risolvere la situazione che sta affrontando, le notizie che arrivano non sono di certo rassicuranti. Molti investitori in criptovalute, a causa anche dell’inverno crittografico in corso, si stanno domandando quali siano gli exchange di cui ci si può fidare.

Fondamentalmente tutte le più grandi piattaforme di scambio sono relativamente sicure. È chiaro che alcune decisioni interne possono spingere gli utenti a fidarsi più di una che dell’altra. Ad esempio, Binance ha annunciato nuove assunzioni. Una notizia controcorrente rispetto a Celsius che, di contro, ha licenziato 150 dipendenti.

Il fatto che Binance stia puntando sul futuro rivela che ha le capacità necessarie per investire e crescere. Aprire un conto sul suo exchange è facile, veloce e sicuro. Inoltre, recentemente, ha anche ottenuto la licenza per operare in Italia.

Celsius taglia 150 posti lavoro: al via la ristrutturazione

Secondo quanto dichiarato da Ctech, “il prestatore di criptovalute in difficoltà Celsius ha licenziato un quarto dei suoi dipendenti“. La società, da quando ha iniziato il suo percorso di ristrutturazione, ha assunto avvocati e consulenti per risalire la china:

Continuiamo a compiere passi importanti per preservare e proteggere le risorse ed esplorare le opzioni a nostra disposizione. Queste opzioni includono il perseguimento di transazioni strategiche e una ristrutturazione delle nostre passività, tra le altre vie. Queste esplorazioni esaurienti sono complesse e richiedono tempo, ma vogliamo che la comunità sappia che i nostri team stanno lavorando con esperti di molte discipline diverse. Il nostro rapporto con la comunità e i nostri clienti è stato motivo di orgoglio per tutti i membri del team di Celsius e continueremo a condividere le informazioni con i nostri clienti quando e quando sarà opportuno.

Uno dei passi più dolorosi è stato quello di licenziare 150 dipendenti dal suo entourage composto da 650 membri. In sostanza, il 23% dell’azienda è stato dimesso dalle sue funzioni. Questa decisione, a detta della società, è stata obbligata dalla volatilità estrema di Bitcoin e delle criptovalute in queste 52 settimane d’inverno.

Tuttavia, esistono exchange che non si sono piegati, ma hanno visto tale volatilità come un’opportunità. Uno di questi è proprio Binance che ha annunciato diversi progetti volti ad accrescere la società e le funzionalità offerte dai suoi servizi.

Puoi acquistare criptovalute, NFT e Fan Token aprendo un conto su Binance. Questo exchange offre un mondo di funzionalità davvero interessanti e tutta la solidità di uno scambio che ad oggi è primo al mondo per volume di transazioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.