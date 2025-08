Cerchia e Cerca di Google, la nuova animazione piacerà ai fan Marvel

Chi ha mai guardato la serie Loki su Disney+ ed è rimasto affascinato dai portali dorati che la Time Variance Authority usa per saltare tra dimensioni temporali, sarà felice di vedere quella stessa magia ogni volta che cerca qualcosa su Android. Google sta testando una nuova animazione per Cerchia e Cerca che trasformerà una semplice ricerca in un’esperienza degna del Dio dell’Inganno asgardiano.

Cerchia e Cerca di Google: animazione ispirata ai portali di Loki

L’attuale animazione di Cerchia e Cerca è funzionale ma banale. Si tocca lo schermo e appare un cerchio che si espande immediatamente con un bagliore colorato. Fa il suo lavoro, ma non ha personalità.

La nuova animazione, invece, introduce un tocco più scenografico. All’inizio, il bagliore resta confinato all’interno del cerchio per circa un secondo, come se stesse accumulando energia. Questo crea un effetto di suspense visiva, prima che il cerchio si espanda nella forma tradizionale che permette di selezionare l’area da cercare.

La somiglianza con i portali della Time Variance Authority di Loki non è casuale: stesso effetto di translucenza dorata, stessa sensazione di tecnologia magica che si materializza dal nulla. Da quando la serie è andata in onda nel 2021, l’effetto visivo dei portali TVA è diventato iconico, tanto che creatori di contenuti lo ripropongono costantemente per video e filtri.

Google ha praticamente saccheggiato l’immaginario Marvel per rendere più cool una funzione di ricerca. E funziona perfettamente.

Il potere dell’estetica nell’esperienza utente

Questa animazione è solo l’ultima di una serie di aggiornamenti per Cerchia e Cerca, dal riconoscimento dei brani musicali, all’aiuto per il gioco. Non sono cambiamenti casuali, ma parte di una strategia per rendere la funzione più visibile e utilizzata. Google sa bene che se una funzione non cattura l’attenzione degli utenti, muore. Finisce tra quelle impostazioni che nessuno sa neanche di avere.

Viviamo in un’era dove l’estetica determina l’adozione quanto la funzionalità. Un’animazione bella non rende Cerchia e Cerca più precisa, ma è sicuramente più accattivante. Google ha capito che nell’era TikTok e Instagram, anche le funzioni di ricerca devono essere “instagrammabili”.