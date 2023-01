CES 2023: ASUS Vivobook Pro 16X con schermo OLED 3D

ASUS ha annunciato numerosi notebook al CES 2023 di Las Vegas. Uno dei più interessanti è il Vivobook Pro 16X 3D OLED. Come si deduce dal nome, il produttore taiwanese ha utilizzato un pannello OLED che riproduce l’effetto tridimensionale senza la necessità di indossare occhiali specifici. Il prezzo del notebook non è stato comunicato, ma non dovrebbe essere eccessivamente elevato.

ASUS Vivobook Pro 16X 3D OLED con Spatial Vision

La tecnologia utilizzata da ASUS per lo schermo del Vivobook Pro 16X 3D OLED è denominata Spatial Vision. Grazie ad un layer microscopio di lenti lenticolari e al tracciamento degli occhi in tempo reale è possibile percepire la profondità delle immagini, senza indossare specifici occhiali. Il risultato è un effetto 3D autostereoscopico che può essere sfruttato per film, giochi e software di modellazione.

Il pannello OLED da 16 pollici ha una risoluzione 3.2K (3200×2000 pixel), refresh rate di 120 Hz e certificazione Dolby Vision. La dotazione hardware comprende i processori Intel di 13esima generazione (fino al Core i9-13980HX), RAM DDR5-4800 fino a 64 GB, SSD PCIe 4.0 fino a 2 TB e scheda video NVIDIA fino alla GeForce RTX 4070 con 8 GB di memoria GDDR6.

La connettività è garantita dai moduli Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.0 e Gigabit Ethernet. Sono inoltre presenti quattro porte USB (due Type-C e due Type-A), uscita HDMI 2.1, jack audio da 3,5 millimetri, card reader SD, altoparlanti stereo, webcam full HD, tastiera retroilluminata e batteria da 90 Wh. Gli utenti potranno acquistare anche il Vivobook Pro 16X OLED (senza Spatial Vision).

