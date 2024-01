CES 2024: nuovi Acer Swift con Intel Core Ultra

Acer ha annunciato tre nuovi notebook della serie Swift al CES 2024 di Las Vegas. Tutti i modelli integrano processori Intel Core Ultra e hanno un tasto dedicato per avviare Microsoft Copilot. La principale differenza è rappresentata dalla diagonale dello schermo. Il produttore taiwanese ha svelato anche tre modelli della serie Aspire.

Acer Swift (2024): specifiche e prezzi

Il nuovo Acer Swift Go 14 ha uno schermo da 14 pollici. Gli utenti potranno scegliere tra vari tipi di pannello (IPS e OLED) con risoluzione fino a 2880×1880 pixel e refresh rate fino a 120 Hz. Simili opzioni saranno disponibili per lo Swift Go 16 con schermo da 16 pollici (massima risoluzione 3.2K) e lo Swift X 14 con schermo da 14,5 pollici.

Swift Go 14 e Swift Go 16 integrano i processori Intel fino al Core Ultra 9 185H, fino a 32 GB di RAM LPDDR5X, SSD PCIe 4.0 fino a 2 TB. webcam a 1440p, connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.2, uscita HDMI 2.1, due porte Thunderbolt 4 (USB Type-C) e card reader microSD. Il modello da 14 pollici ha un touchpad con tasti nascosti per il controllo della riproduzione multimediale. Saranno in vendita da marzo. I prezzi base sono 749,99 dollari (14 pollici) e 799,99 dollari (16 pollici).

Lo Swift X 14 integra invece processori fino al Core Ultra 7 155H, fino a 32 GB di RAM, SSD PCIe 4.0 fino a 1 TB, scheda video discreta NVIDIA fino alla GeForce RTX 4070, webcam full HD, moduli Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.1. Sarà in vendita da febbraio. Il prezzo base è 1.399,99 dollari.

Acer ha svelato inoltre gli Aspire Vero 16 (schermo da 16 pollici e processori Intel Core Ultra 7) e Aspire Go 14/15 (schermo da 14/15 pollici e processori Intel Core i3 serie N o AMD Ryzen 7000. I prezzi base sono 749,99 dollari (Aspire Vero) e 249,99 dollari (Aspire Go 14/15).