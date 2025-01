CES 2025: Acer annuncia nuovi Copilot+ PC

Acer ha annunciato nuovi Copilot+ PC al CES 2025 di Las Vegas. Swift Go 16 AI, Swift Go 14 AI e Aspire 14 AI integrano i recenti processori AMD Ryzen AI 300 e Intel Core Ultra 200V. Gli utenti potranno scegliere diverse configurazioni. Saranno disponibili in Italia a partire dal mese di marzo.

Acer Swift Go 16 AI e Go 14 AI

Il nuovo Acer Swift Go 16 AI ha uno schermo OLED da 16 pollici con risoluzione 2K/3K o IPS 2K touch. Integra i processori AMD Ryzen AI 7 350 o Ryzen AI 7 340, fino a 32 GB di RAM LPDDR5X e SSD PCIe 4.0 fino a 2 TB.

Queste sono le altre specifiche del notebook: webcam a 1440p con IR, due altoparlanti, quattro porte USB (due Type-A e due Type-C), uscita HDMI 2.1, connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4, lettore di impronte digitali. Il prezzo base è 1.299 euro.

Il nuovo Acer Swift Go 14 AI ha invece uno schermo OLED o IPS touch da 14 pollici e SSD PCIe 4.0 fino a 1 TB. Le altre specifiche sono in comune con il modello da 16 pollici. Il prezzo base è 1.249 euro.

Acer ha svelato anche gli Swift Go 16 e Swift Go 14. Le specifiche sono praticamente identiche, ma integrano i processori Intel Core Ultra 200H (quindi non sono Copilot+ PC). I prezzi base sono gli stessi.

Acer Aspire 14 AI

Il nuovo Acer Aspire 14 AI ha uno schermo OLED da 14 pollici con risoluzione di 1920×1200 pixel. Integra i processori Intel Core Ultra 200V, fino a 32 GB di RAM LPDDR5X e SSD PCIe 4.0 fino a 2 TB.

Queste sono le altre specifiche del notebook: webcam full HD con IR, quattro porte USB (due Type-A e due Type-C), uscita HDMI 2.1, connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3. Il prezzo base è 999 euro.