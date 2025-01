CES 2025: ASUS ROG Zephyrus G14/G16 e ROG Flow Z13

ASUS ha annunciato molti prodotti gaming al CES 2025 di Las Vegas. Tra i più interessanti ci sono i notebook ROG Zephyrus G14/G16 con i recenti processori Intel Core Ultra 200H e AMD Ryzen AI 300. Il ROG Flow Z13 è invece un tablet con tastiera staccabile (come il Surface Pro) e processori AMD Ryzen AI Max 300.

ASUS Zephyrus G14/G16

I nuovi ASUS Zephyrus G14/G16 hanno un telaio in alluminio che offre resistenza e leggerezza allo stesso tempo. Il peso è 1,5 Kg per Zephyrus G14 e 1,85 Kg per Zephyrus G16. La principale differenza è rappresentata dallo schermo OLED Nebula: 14 pollici con risoluzione 3K e refresh rate di 120 Hz per Zephyrus G14 e 16 pollici con risoluzione 2.5K e refresh rate di 240 Hz per Zephyrus G16.

La dotazione hardware dello Zephyrus G14 comprende il processore AMD Ryzen AI 9 HX 370, fino a 64 GB di RAM LPDDR5X e schede video NVIDIA fino alla GeForce RTX 5080. Lo Zephyrus G16 integra invece il processore Intel Core Ultra 9 285H e schede video NVIDIA fino alla recente GeForce RTX 5090.

Altre specifiche sono: SSD PCIe 4.0 da 2 TB, webcam full HD, tastiera retroilluminata, jack audio, quattro altoparlanti, uscita HDMI 2.1, quattro porte USB (due Type-A e due Type-C), card reader microSD (SD per Zephyrus G16), connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4.

ASUS Flow Z13

Il nuovo ASUS Flow Z13 ha uno schermo OLED Nebula da 13,4 pollici (2560×1600 pixel e refresh rate di 180 Hz) e integra i processori AMD Ryzen AI Max 390 o Ryzen AI Max+ 395. Sono presenti fino a 128 GB di RAM LPDDR5X e SSD PCIe 4.0 fino a 1 TB. Sul retro del tablet è presente un cavalletto.

Altre specifiche sono: fotocamere da 13 e 5 megapixel, altoparlanti stereo, jack audio, uscita HDMI 2.1, slot per microSD, tre porte USB (una Type-A e due Type-C), connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4, batteria da 70 Wh. La tastiera staccabile è retroilluminata. Il prezzo base è 1.999,99 dollari.