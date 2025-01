CES 2025: notebook Dell con Intel Core Ultra e AMD Ryzen

Dell ha annunciato nuovi notebook al CES 2025 di Las Vegas, i primi che usano la nomenclatura aggiornata che ha mandato in pensione le precedenti serie XPS, Inspiron, Latitude e Precision. I modelli Dell, Dell Pro e Dell Pro Max integrano i processori Intel Core Ultra e AMD Ryzen. Saranno disponibili nelle prossime settimane.

Notebook Dell: specifiche principali

Gli utenti che cercano le massime prestazioni potranno acquistare i Dell Pro Max 14/16. Hanno uno schermo (touch e non) da 14 e 16 pollici con risoluzione fino a Quad HD+ e integrano processori Intel Core Ultra (Serie 2 e U) o AMD Ryzen, schede video NVIDIA RTX Ada Generation o RTX 500, fotocamera da 8 megapixel con IR, connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4. I modelli Dell Pro Max Plus e Premium arriveranno nei prossimi mesi.

La serie Dell Pro è quella più completa. Ci sono i Dell Pro 14/16 con schermo (touch e non) da 14 e 16 pollici (1920×1200 pixel), processori Intel Core Ultra 200U e Core di 13/14esima generazione, fino a 64 GB di RAM e SSD fino a 2 TB.

I Dell Pro 13/14/16 Plus hanno invece uno schermo (touch e non) da 13,3, 14 e 16 pollici con risoluzione fino a 2560×1600 pixel, processori Intel Core Ultra 200V e Ultra 200U, fino a 64 GB di RAM e SSD fino a 2 TB. Per i modelli da 13,3 e 14 pollici sono disponibili anche le corrispondenti versioni 2-in-1 (convertibili).

I Dell Pro 13/14 Premium hanno uno schermo (touch e non) da 13,3 e 14 pollici. Per il modello da 14 pollici è disponibile anche un pannello touch Tandem OLED con risoluzione di 2880×1800 pixel. Integrano i processori Intel Core Ultra 200V, fino a 32 GB di RAM e SSD fino a 2 TB.

Il produttore statunitense ha infine annunciato i Dell 14/16 Plus (anche in versione 2-in-1) con schermo (touch e non) da 14 e 16 pollici (risoluzione fino a 2560×1600 pixel), processori Intel Core Ultra 200V, fino a 32 GB di RAM e SSD fino a 2 TB. In futuro sono previsti notebook con processori Snapdragon X.