CES 2025: Samsung Galaxy Book5 Pro e Galaxy Book5 360

Samsung ha annunciato tre nuovi notebook al CES 2025 di Las Vegas. Due appartengono alla serie Galaxy Book5 Pro, mentre uno appartiene alla serie Galaxy Book5 360. Tutti integrano i processori Intel Core Ultra 200 (Arrow Lake). Saranno disponibili in Italia da fine gennaio.

Galaxy Book5 Pro e Book5 360: specifiche

La serie Galaxy Book5 Pro è composta da due modelli con schermo AMOLED touch da 16 e 14 pollici (risoluzione di 2880×1800 pixel e refresh rate variabile tra 48 e 120 Hz). Entrambi integrano 16/32 GB di RAM e SSD da 512 GB o 1 TB. Il modello da 16 pollici ha quattro altoparlanti e batteria da 76 Wh, mentre quello da 14 pollici ha due altoparlanti e batteria da 76 Wh.

Le altre specifiche sono: connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4, webcam da 2 megapixel, tastiera retroilluminata, slot per microSD, uscita HDMI 2.1 e tre porte USB (una Type-A e due Type-C con supporto Thunderbol 4).

Il Galaxy Book5 360 è un convertibile con schermo touch AMOLED da 15,6 pollici (1920×1080 pixel), 16 GB di RAM e SSD da 512 GB. La batteria ha una capacità di 68 Wh. Le rimanenti specifiche sono in comune con il Galaxy Book5 Pro da 14 pollici.

Il sistema operativo è ovviamente Windows 11. Samsung ha incluso molte funzionalità AI, alcune delle quali ereditate dagli smartphone Galaxy. AI Select è simile a Circle to Search, quindi permette di trovare informazioni online sui contenuti selezionati. Photo Remaster sfrutta invece la NPU dei processori per effettuare l’upscaling delle foto a bassa risoluzione in foto di alta qualità con dettagli più nitidi.