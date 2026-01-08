 CES 2026: nuovi Acer Predator e Nitro per il gaming
Acer ha mostrato al CES 2026 di Las Vegas i nuovi notebook della serie Predator e Nitro con processori Intel Core Ultra 300 e AMD Ryzen AI 400.
I nuovi Swift e Aspire sono notebook adatti principalmente a lavoro e studio. I giocatori potranno acquistare i notebook delle serie Predator e Helio nel secondo trimestre. Acer ha svelato le specifiche al CES 2026 di Las Vegas. I prezzi non sono noti.

Acer Predator Helios Neo 16S AI

Il nuovo Predator Helios Neo 16S AI ha uno schermo OLED da 16 pollici con risoluzione WQXGA (2560×1600 pixel) e refresh rate di 165 Hz. Integra i processori Intel Core Ultra (fino al Core Ultra 9 386H), fino a 64 GB di RAM DDR5, SSD fino a 2 TB e scheda video NVIDIA fino alla GeForce RTX 5070.

Queste sono le altre specifiche: webcam full HD con IR, connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3, uscita HDMI 2.1, jack audio, due porte USB Type-C, tre porte USB Type-A, porta RJ-45, card reader microSD, altoparlanti stereo e tastiera retroilluminata.

Acer Predator Helios Neo 16S AI

Acer Nitro V 16/16S AI

I nuovi Acer Nitro V 16 AI e V 16S AI sono praticamente identici. Il Nitro V 16S AI ha solo uno spessore inferiore (S è l’iniziale di Slim). Hanno uno schermo IPS da 16 pollici con risoluzione WUXGA (1920×1200 pixel) e refresh rate di 180 Hz.

Entrambi integrano i processori Intel Core Ultra 300 (fino al Core Ultra 7 355). Il Nitro V 16 AI verrà offerto anche con chip AMD Ryzen AI 400 (fino al Ryzen AI 9 465).

Acer Nitro V 16S AI

Queste sono le altre specifiche: fino a 32 GB di RAM DDR5, SSD fino a 2 TB, scheda video NVIDIA fino alla GeForce RTX 5070, webcam full HD con IR, connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2, uscita HDMI 2.1, jack audio, una porta USB Type-C, tre porte USB Type-A, porta RJ-45, altoparlanti stereo e tastiera retroilluminata.

Fonte: Acer

Pubblicato il 8 gen 2026

8 gen 2026
