Champions League 2022/23: il sorteggio in diretta streaming

Se ti fermi un attimo e provi ad ascoltare, molto probabilmente in lontananza la puoi già sentire mentre si avvicina: si tratta della musica della Champions League, quella sventagliata di archi che preannuncia “le migliori squadre“, “i campioni“, “i migliori“:

Ce sont les meilleures équipes

Sie sind die allerbesten Mannschaften

The main event

Die Meister

Die Besten

Les grandes équipes

The champions

Milan, Inter, Napoli e Juventus, infatti, sono pronte a scendere in campo ed insieme ai loro tifosi stanno aspettando che le urne del sorteggio emettano la loro sentenza. Ecco come seguire questa emozionante pratica che solo lo scorso anno incorse nella clamorosa ripetizione dovuta ad una gestione errata delle palline nell’urna da parte del software.

Sorteggio Champions League: come seguirlo

Il sorteggio per la definizione dei gironi della Champions League 2022/23 avverrà giovedì 25 agosto a partire dalle ore 18. Per seguire il sorteggio, gli abbonati Sky potranno fare riferimento a SkySport24 così come gli abbonati Amazon Prime potranno fare affidamento in streaming ad Amazon Prime Video. Disponibile anche la diretta sul canale YouTube ufficiale UEFA.

Attenzione: anche quest’anno Prime Video metterà a disposizione il meglio della Champions League, con varie partire delle squadre italiane disponibili in diretta streaming. Anche quest’anno, dunque, è sufficiente il semplice abbonamento Amazon Prime (con il quale ottenere consegne rapide e gratuite su milioni di prodotti) per poter seguire il meglio della competizione. Seguire la Champions League su Amazon Prime Video è gratis: l’unico costo è connesso all’abbonamento annuale (di soli 49,90 €/anno) che consente di accedere a spedizioni gratuite, film online, spazio gratuito di storage e molto altro ancora. Il primo mese, inoltre, è gratuito in tutto e per tutto: chi vuole seguire il sorteggio e le prime partite non deve far altro che godere dei contenuti per un mese e decidere solo a quel punto se proseguire nell’esperienza o se terminare il test senza aver speso nemmeno un centesimo.

Sorteggio e date

Il sorteggio avviene a Istanbul, sede della finale prevista per il prossimo 10 giugno 2023. Il Milan è inserito in prima fascia in quanto vincitore dello scorso campionato; la Juventus campeggia in seconda fascia al fianco di Chelsea, Barcellona, Tottenhan e Liverpool (tutte squadre pertanto evitate a questo primo giro); Inter e Napoli gravitano in terza fascia in virtù dei risultati storici conseguiti. Le prime due di ogni girone si qualificano per gli ottavi di finale.

La prima giornata sarà nei giorni 6/7 settembre ed i gironi di qualificazione termineranno già nei giorni 1/2 novembre con la sesta giornata. Il 7 novembre sarà già il momento dei sorteggi per gli ottavi di finale, obiettivo minimo che tutte le formazioni in campo si pongono a inizio competizione.

La Champions League 2022/23, insomma, inizia con un click e finirà con la coppa alzata dalla squadra dei “campioni”, dei “migliori”. Se ci fai caso puoi già sentire quella musichetta nell’aria: le urne sono pronte, il sorteggio è vicino.

