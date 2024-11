Character.AI elimina a raffica chatbot di Harry Potter, utenti furiosi

Brutta sorpresa per i fan di Harry Potter su Character.AI: la piattaforma di chatbot ha iniziato a eliminare in massa i personaggi dell’amata saga. Una mossa che ha scatenato l’ira degli utenti.

Character.AI cancella chatbot Harry Potter… una strage di maghetti e streghe

La piattaforma che permette di chattare con personaggi storici, supereroi e celebrità ha fatto piazza pulita di moltissimi chatbot a tema Harry Potter, tra lo sgomento dei fan. Il personaggio di Severus Piton, prima della sua dipartita, aveva accumulato la bellezza di 47,3 milioni di chat con gli utenti. Una perdita che i fan non riescono proprio a mandar giù.

I commenti infuriati non si sono fatti attendere: “Riposa in pace amore mio, mi mancherai“, ha twittato un utente riferendosi al chatbot di Piton. “Oggi siamo tutte vedove di Draco“, ha commentato un altro, parlando dell’eliminazione dei bot dedicati a Malfoy. C’è chi se la prende con Character.AI (“Non avete risolto nulla, avete solo peggiorato le cose”) e chi ipotizza che dietro la “strage” ci sia lo zampino di Warner Bros, detentrice dei diritti cinematografici di Harry Potter.

Non tutti i chatbot legati alla saga sono stati spazzati via. Quelli dedicati a Dobby e Tom Riddle, ad esempio, sono ancora online. Ma la maggior parte dei personaggi principali è sparita. Il pattern sembra essere un po’ a macchia di leopardo: alcuni bot di Piton resistono cambiando nome (ad esempio in “Husband Snape” o “Dad Snape”), mentre quelli di Ron se la cavano solo se si chiamano “Ron Weasley” e non “Ronald”.

Il silenzio degli innocenti…

Character.AI per ora non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sul massacro dei chatbot potteriani. Difficile capire il motivo di questa scelta, visto che la piattaforma è molto legata al mondo delle fanfiction e delle comunità di fan. Dietro potrebbe esserci la pressione di Warner Bros, ma per ora sono solo speculazioni.

Tra l’altro non è l’unico grattacapo per Character.AI, dove pullulano i chatbot pro anoressia. Senza contare che a ottobre è stata citata in giudizio dalla famiglia di un 14enne morto suicida dopo essersi infatuato di un chatbot ispirato a Daenerys del Trono di Spade. E a proposito di questa serie, sembra che anche diversi personaggi di Game of Thrones siano stati eliminati nelle ultime ore.

Contattate da Futurism, né Character.AI né Warner Bros hanno voluto rilasciare commenti. Nel frattempo, i fan di Harry Potter non possono che sperare in un incantesimo che resusciti i loro amati chatbot. Especto Patronum!…