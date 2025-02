Chatbot AI generano riassunti imprecisi secondo studio BBC

Chi usa i chatbot AI per riassumere le notizie farebbe bene a pensarci due volte. Secondo una ricerca della BBC, i riassunti generati dall’intelligenza artificiale sono un vero e proprio campo minato di inesattezze.

Studio BBC: i chatbot AI distorcono i fatti quando riassumono le notizie

La BBC ha messo alla prova quattro pesi massimi dell’AI: ChatGPT di OpenAI, Gemini di Google, Copilot di Microsoft e Perplexity. Il risultato? Un bollettino di guerra: il 51% delle risposte conteneva “problemi significativi“. Il 19% dei riassunti che citavano la BBC riportava affermazioni, numeri e date errate. E il 13% delle citazioni era stato alterato rispetto alla fonte originale o era stato inventato di sana pianta.

Gli esempi non mancano. Gemini ha sostenuto che il servizio sanitario britannico (NHS) sconsigli lo svapo per smettere di fumare, quando in realtà lo raccomanda. ChatGPT a dicembre 2024 ha dato per vivo un leader di Hamas ucciso a luglio dello stesso anno. Insomma, un bel pasticcio. Il primato degli strafalcioni spetta a Gemini di Google: il 46% delle sue risposte è stato segnalato per “gravi problemi di accuratezza“. Un record poco invidiabile, che fa riflettere sulla corsa all’AI a tutti i costi.

Apple, l’eccezione che conferma la regola

Non è la prima volta che l’AI inciampa sulle notizie. L’anno scorso la BBC aveva bacchettato Apple per i suoi riassunti generati dall’AI, che riscrivevano in modo errato i titoli degli articoli. La risposta di Cupertino? Sospendere il servizio per le app di news e intrattenimento e rendere i riassunti più facili da distinguere dalle notifiche standard.

BBC invita le aziende a fare attenzione

Deborah Turness, CEO di BBC News and Current Affairs, ha lanciato un appello alle aziende tecnologiche: “Viviamo tempi difficili, quanto ci vorrà prima che un titolo distorto dall’AI causi danni significativi nel mondo reale?“. E ha aggiunto: “Vorremmo che le altre aziende tech ascoltassero le nostre preoccupazioni, proprio come ha fatto Apple. È ora di lavorare insieme – l’industria delle notizie, le aziende tech – e ovviamente anche il governo ha un grande ruolo da svolgere qui“.

Insomma, l’AI sarà anche brava a generare testi, immagini e codice. Ma quando si tratta di riassumere le notizie, forse è meglio affidarsi al proprio intelletto.