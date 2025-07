OpenAI ha annunciato ChatGPT Agent, un agente AI che può eseguire diverse attività in autonomia per conto dell’utente. È una versione potenziata di Operator, in quanto può controllare l’intero computer, non solo il browser. Sarà disponibile per gli abbonati Pro, Plus, Team, Enterprise e Education (non ancora in Europa).

Operator + Deep Research = ChatGPT Agent

ChatGPT Agent sfrutta un sistema agentico unificato che combina Operator (interazione con siti web), Deep Research (ricerca approfondita) e ChatGPT (capacità conversazionali). Può ad esempio consultare il calendario di un utente per informarlo sui prossimi appuntamenti, acquistare gli ingredienti per preparare un piatto e creare una presentazione.

Come si può vedere nel video, ChatGPT esegue queste attività nel proprio computer virtuale, passando dal ragionamento all’azione per gestire flussi di lavoro complessi dall’inizio alla fine. L’utente ha sempre il controllo, in quanto deve concedere le autorizzazioni al chatbot, ad esempio per effettuare un acquisto.

ChatGPT Agent utilizza un nuovo modello AI (non è noto il nome) addestrato per eseguire attività complesse. L’agente AI è composto da quattro componenti: un browser visuale che interagisce con il web tramite un’interfaccia grafica, un browser basato su testo per query più semplici basate sul ragionamento, un terminale e un accesso API diretto. Può anche utilizzare i connettori ChatGPT per accedere alle app, come Gmail, in modo da trovare informazioni rilevanti e usarle nelle risposte.

L’utente può interrompere ChatGPT Agent in qualsiasi momento per aggiungere altre istruzioni e l’azione riprenderà dal punto in cui è stata interrotta tenendo conto delle nuove informazioni. È possibile eventualmente ricevere i risultati parziali (se l’attività richiede troppo tempo). Al termine verrà inviata una notifica sullo smartphone (se è installata l’app ChatGPT).

OpenAI è consapevole che questa potente capacità introduce nuovi rischi per sicurezza e privacy, in quanto l’agente AI può accedere ai dati dell’utente. Sono state quindi implementate misure specifiche per impedire i cosiddetti attacchi prompt injection. Un malintenzionato potrebbe ad esempio nascondere istruzioni nelle pagine web che verranno eseguite dal chatbot, come la divulgazione dei dati della carta di credito. ChatGPT non eseguirà nessuna transazione finanziaria.

ChatGPT Agent è già disponibile per gli abbonati Pro. Nei prossimi giorni sarà accessibile agli abbonati Plus e Team, mentre gli abbonati Enterprise e Education devono aspettare alcune settimane. Gli abbonati Pro hanno un limite di 400 messaggi al mese. Per gli altri abbonati sono 40 al mese. Il sito Operator rimarrà attivo per alcune settimane prima di essere chiuso.