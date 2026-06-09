ChatGPT down il 9 giugno: cosa sta succedendo? (update)

Sono centinaia le segnalazioni di un down in corso per i servizi di OpenAI, a partire da ChatGPT. Qui sotto il grafico con i feedback raccolti da Downdetector. Il picco intorno alle 10:50 di questa mattina, martedì 9 giugno.

Problemi con i servizi di OpenAI (ChatGPT)

Abbiamo provato con un test su ChatGPT e tutto sembra funzionare a dovere. Anche la status dashboard ufficiale di OpenAI al momento non sembra mostrare anomalie: Siamo pienamente operativi, non siamo a conoscenza di alcun problema che interessi i nostri sistemi . Non possiamo però ignorare il riscontro degli utenti.

Aggiornamento (9 giugno 2026, ore 11:23)

Come già accaduto questa mattina con WhatsApp, sembra trattarsi di un problema circoscritto e già in fase di rientro. Il numero dei feedback è in diminuzione rispetto a una mezz’ora fa, a testimonianza del fatto che il down non è poi così esteso.

Aggiornamento (9 giugno 2026, ore 11:47)

Rischio scongiurato, il down è rientrato. I feedback sono scesi quasi fino ad azzerarsi, è possibile tornare a utilizzare ChatGPT e gli altri servizi di OpenAI senza particolar intoppi.

… in aggiornamento

Disclaimer

Quanto riportato in questo articolo si basa solo ed esclusivamente sui feedback mostrati dal portale Downdetector (link in coda) e inviati dagli utenti, sulle segnalazione raccolte attraverso i social network oppure su testimonianza diretta. Un down temporaneo e circoscritto, dovuto a un problema tecnico o altro, non è da ritenere un giudizio sulla qualità generale di un servizio o di una piattaforma.