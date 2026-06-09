WhatsApp non funziona? Aggiornamenti sul down del 9 giugno

In questi minuti, il portale Downdetector sta raccogliendo diverse segnalazioni relative a un down di WhatsApp. Non sappiamo quanto sia esteso il problema, monitoreremo la situazione e aggiorneremo questo articolo con le novità del caso.

Cosa sta succedendo? Down in corso per WhatsApp

Il picco dei feedback è stato registrato poco prima delle ore 10:00 di oggi, martedì 9 giugno. Abbiamo fatto un test e l’invio dei messaggi avviene correttamente, così come la ricezione quando a spedirli è un altro utente. Qualcuno però sta incontrando difficoltà, come si può osservare dal grafico qui sopra. Non sappiamo se Meta (che gestisce il servizio) ne sia a conoscenza o al lavoro per trovare una soluzione in tempi brevi.

Aggiornamento (9 giugno 2026, ore 10:17)

Sono già in forte diminuzione le segnalazioni inviate dagli utenti di WhatsApp a Downdetector. Con tutta probabilità, il problema è rientrato o sta rientrando. Non sappiamo cosa sia accaduto, forse si è trattato solo di un sovraccarico dell’infrastruttura su cui poggia la piattaforma.

Aggiornamento (9 giugno 2026, ore 11:03)

Il down di WhatsApp può considerarsi definitivamente rientrato. Il numero dei feedback inviati dagli utenti è ormai quasi azzerato. Negli stessi minuti, però, Downdetector sta ricevendo centinaia di segnalazioni relative a ChatGPT o meglio, ai servizi di OpenAI più in generale. Sembra essere una pura coincidenza, non un problema riguardante l’infrastruttura della rete come accaduto in passato, ad esempio, con la caduta di Cloudflare che ha contribuito a mettere offline una parte considerevole di internet.

Disclaimer

Quanto riportato in questo articolo si basa solo ed esclusivamente sui feedback mostrati dal portale Downdetector (link in coda) e inviati dagli utenti, sulle segnalazione raccolte attraverso i social network oppure su testimonianza diretta. Un down temporaneo e circoscritto, dovuto a un problema tecnico o altro, non è da ritenere un giudizio sulla qualità generale di un servizio o di una piattaforma.