ChatGPT, motore di ricerca è disponibile senza account

Novità in casa ChatGPT: addio all’obbligo di login per le ricerche. OpenAI ha deciso di spalancare le porte del suo motore di ricerca AI a tutti. Non sarà più necessario registrarsi per creare un account.

ChatGPT search is now available to everyone on https://t.co/nYW5KO1aIg — no sign up required. pic.twitter.com/VElT7cxxjZ — OpenAI (@OpenAI) February 5, 2025

La ricerca AI di ChatGPT è accessibile a tutti senza registrazione

Ma cosa cambia in concreto? Quando faremo una domanda a ChatGPT, il chatbot ci fornirà risposte basate su informazioni pescate direttamente dal web. E non è finita qui: accanto ad ogni risposta, troveremo anche un pratico elenco delle fonti consultate. Così, potremo verificare noi stessi se le informazioni sono attendibili o meno. Comodo.

Ma facciamo un passo indietro. L’idea di integrare un motore di ricerca in ChatGPT non è certo nata ieri: OpenAI ci aveva già provato a ottobre scorso, ma solo per gli abbonati paganti. Poi, a dicembre, l’azienda aveva aperto la funzione a tutti gli utenti. Ora, togliendo anche l’obbligo di registrazione, ChatGPT si candida a diventare un vero e proprio rivale di Google e Bing. La battaglia dei motori di ricerca si fa sempre più serrata…

Perplexity, l’altro motore di ricerca AI da tenere d’occhio

Ma attenzione, ChatGPT non è l’unico giocatore in campo. C’è anche Perplexity, un altro chatbot basato sull’intelligenza artificiale che permette di fare ricerche online senza bisogno di un account. E non solo: di recente, Perplexity ha integrato nel suo sistema informazioni e recensioni di hotel prese direttamente da TripAdvisor. Insomma, la concorrenza si fa agguerrita!

Un’interfaccia sempre più intuitiva e completa

Tornando a ChatGPT, l’ultimo aggiornamento ha reso il suo motore di ricerca ancora più simile a quelli che già conosciamo. Ora, quando cercheremo informazioni su un luogo, non ci troveremo davanti solo un muro di testo, ma anche una mappa e delle immagini delle attrazioni principali. Perché la ricerca deve essere completa, ma anche piacevole da navigare.