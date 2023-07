ChatGPT non funziona: problemi oggi 12 luglio 2023, che succede?

Neanche il tempo di osservare il calo di utenti di ChatGPT, segnalato da Similarweb con delle analisi condotte durante il mese di giugno 2023, che il chatbot firmato OpenAI ha iniziato in queste ore a non funzionare correttamente in tutto il mondo per un motivo apparentemente impensabile. Oggi, 12 luglio 2023, su Twitter e Reddit stanno aumentando gradualmente i report di errori con l’IA generativa dell’organizzazione di Sam Altman: cosa sta succedendo?

ChatGPT non funziona il 12 luglio, che succede?

In questa calda giornata estiva coloro che stanno cercando di utilizzare il chatbot stanno ricevendo anche il seguente messaggio: “Stiamo notando una domanda eccezionalmente elevata. Per favore, tieni duro mentre lavoriamo sui nostri sistemi”. In altre parole, in queste ore si sta verificando un aumento improvviso di richieste da parte dell’utenza per motivi tutt’ora sconosciuti, il che comporta un rallentamento generale delle performance del chatbot.

In alcuni casi le query non vengono portate a termine, mentre in altre l’attesa per l’output può durare anche diversi minuti.

Le prime segnalazioni sono giunte ancora 20 ore fa, con utenti che non riescono a completare nemmeno il login sul sito ufficiale con il proprio account. Nel primo pomeriggio italiano, invece, il servizio è accessibile ma non opera correttamente. OpenAI finora non ha rilasciato comunicati al riguardo tramite i canali ufficiali; pertanto, è difficile comprendere le effettive ragioni di questo periodo di down a livello globale. Per ovviare al problema si consiglia l’utilizzo di altri modelli di linguaggio e di servizi non basati su ChatGPT, che non saranno altrettanto performanti ma almeno porteranno a termine l’attività di vostro interesse.