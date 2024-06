ChatGPT raggiunge nuovo picco di popolarità a giugno 2024

Similarweb ha appena pubblicato il suo studio sull’andamento del traffico degli strumenti di intelligenza artificiale più diffusi sul mercato, tra cui ChatGPT. Il chatbot di OpenAI, senza sorprese, è in pole position…

ChatGPT stabilisce un nuovo record di traffico a giugno

Tutti i semafori sono verdi per ChatGPT. Il chatbot di OpenAI ha appena stabilito un record di traffico per il mese di giugno, con una stima di 2,9 miliardi di visite alla fine del mese, con un aumento del 15,6% rispetto a maggio (2,5 miliardi di visite). Nello stesso periodo dell’anno scorso, ChatGPT ha registrato un calo del traffico a partire da giugno e per tutta l’estate. Come mostrano i grafici, ChatGPT è molto più avanti rispetto ai suoi rivali, che non raggiungono i 500 milioni di visitatori mensili.

Questo picco di popolarità potrebbe essere spiegato in particolare dall’utilizzo di un dominio proprio (chatgpt.com) da maggio, al posto del sottodominio (chat.openai.com), nonché dall’integrazione nativa di strumenti come DALL-E e dall’arrivo di un nuovo editor per modificare le immagini generate dall’AI. Infine, confrontando giugno 2023 e giugno 2024, si prevede un aumento del traffico per ChatGPT del +96%!

ChatGPT su mobile diventa sempre più popolare

Un altro dato interessante: ChatGPT ha sempre più utenti attivi giornalieri sulla sua applicazione mobile. Similarweb ha osservato un aumento del 13% del numero di utenti sull’applicazione, che ora conta 3,2 milioni di utenti, sulla base dei dati degli Stati Uniti.

Questa tendenza è destinata a continuare e addirittura ad accelerare, con l’imminente introduzione della modalità vocale avanzata e del video in tempo reale, inizialmente previsti per l’applicazione mobile. Da notare anche la forte crescita di Character.ai, lo strumento che consente di chattare con personaggi virtuali, che a giugno 2024 contava quasi 2 milioni di utenti attivi giornalieri su mobile (+15% rispetto a maggio 2024).

Quali sono le tendenze degli altri operatori del mercato?

La concorrenza tra i rivali di ChatGPT è agguerrita! Gemini rimane in testa, nonostante un calo del traffico tra maggio e giugno 2024. Il chatbot AI di Google, tuttavia, ha registrato una crescita molto forte del 150% rispetto all’anno scorso.

Similarweb nota anche la crescita di Character.ai, che si sta lentamente avvicinando a Gemini, superando i 309 milioni di utenti attivi mensili. Infine, Perplexity e Claude rimangono testa a testa e stanno subendo un leggero rallentamento dopo un periodo di crescita, anche se si stanno avvicinando al traguardo dei 100 milioni di utenti attivi mensili in tutto il mondo.