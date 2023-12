ChatGPT Plus riapre le iscrizioni, eliminata la lista d’attesa

ChatGPT Plus è il piano di abbonamento che permette di accedere a una versione migliorata e ottimizzata di ChatGPT, il popolare chatbot di OpenAI. Con 20 dollari al mese (circa 24 euro), si può avere un accesso prioritario (anche nei periodi di maggiore affluenza) e tempi di risposta più rapidi. L’abbonamento dà anche accesso a GPT-4 Turbo, alla possibilità di generare immagini con DALL-E direttamente sul chatbot e al vantaggio della navigazione web e di vari plugin. Recentemente, è anche possibile creare il proprio agente conversazionale personalizzato.

ChatGPT Plus: sospese le iscrizioni per eccesso di utenti

Le nuove funzionalità incluse nell’abbonamento ChatGPT Plus hanno attirato una raffica di utenti il mese scorso. La capacità massima di OpenAI è stata superata, spingendo l’azienda a sospendere le nuove iscrizioni fino a nuovo avviso. “Vogliamo assicurarci che tutti abbiano una grande esperienza”, ha spiegato l’amministratore delegato Sam Altman, che ora è stato reintegrato. Tuttavia, gli utenti già abbonati non sono stati colpiti.

ChatGPT Plus: riaperte le iscrizioni con nuove GPU

Un mese dopo, OpenAI ha riaperto le porte ai nuovi utenti, che non sono più in lista d’attesa. “Abbiamo riattivato gli abbonamenti a ChatGPT Plus. Grazie per la vostra pazienza mentre cercavamo altre GPU”, conferma il capo di OpenAI sul suo account X (ex Twitter).

Grazie alle nuove GPU, il chatbot dovrebbe essere in grado di gestire un maggior numero di richieste da parte di un numero di utenti più cospicuo. Anche la latenza dovrebbe essere ridotta.

ChatGPT Plus: come abbonarsi al chatbot avanzato

Chi vuole passare all’abbonamento a pagamento del chatbot di OpenAI deve accedere al chatbot e fare clic su Upgrade Plan nel menu laterale. Il costo è di 24 euro al mese, IVA inclusa. Naturalmente, è possibile utilizzare anche la versione gratuita del chatbot, basata su GPT-3.5. Di recente, è diventata gratuita anche una nuova opzione dell’applicazione: la chat vocale, che consente di avere scambi verbali con l’AI generativa.