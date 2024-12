ChatGPT Projects di OpenAI per organizzare le chat per argomento

OpenAI ha da poco annunciato ChatGPT Projects, un nuovo strumento per aiutare gli utenti a tenere in ordine le chat che condividono argomenti simili. Questa funzione è stata rilasciata in occasione dei 12 giorni di annunci attualmente in corso.

ChatGPT Projects di OpenAI per conservare chat, file e istruzioni tutti insieme

ChatGPT Projects consente di raggruppare in un unico luogo chat, file e istruzioni personalizzate che riguardano lo stesso tema. In questo modo sarà più facile riprendere il lavoro da dove si era interrotto. Inoltre, all’interno di un progetto si potranno sfruttare le funzionalità di ricerca e la canvas di ChatGPT.

Per iniziare subito basta creare un nuovo progetto e aggiungere file o istruzioni specifiche. Al momento ChatGPT Projects è disponibile per gli utenti ChatGPT Plus, Pro e Team a livello globale. Gli utenti Enterprise e Edu dovranno attendere gennaio, mentre il roll-out per gli utenti free avverrà prossimamente.

C’è però un ma: attualmente ChatGPT Projects funziona solo con il modello GPT-4o. Se si organizzano in progetti chat esistenti che usano la serie o1, OpenAI le convertirà automaticamente in GPT-4o, poiché la serie o1 non supporta il caricamento di file e istruzioni personalizzate.

La buona notizia è che Kevin Weil, Chief Product Officer di OpenAI, ha confermato su X che in futuro verrà aggiunto il supporto per la serie o1. Quindi si tratta solo di una questione di tempo.

Quickly start a project and add files or custom instructions. pic.twitter.com/AcfOgHOuBK — OpenAI (@OpenAI) December 13, 2024

Novità anche per le app mobile

OpenAI ha anche annunciato che inizierà a implementare video, condivisione dello schermo e caricamento di immagini nella Modalità vocale avanzata all’interno delle più recenti app mobile di ChatGPT.

Questa nuova funzionalità permetterà agli utenti di chattare con ChatGPT usando video e voce, e addirittura di condividere lo schermo per ottenere informazioni su ciò che stanno guardando sul loro dispositivo. Le versioni aggiornate delle app ChatGPT sono già disponibili su Apple App Store e Google Play Store.