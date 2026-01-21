ChatGPT: restrizioni per minori di 18 anni e privacy

Come anticipato a metà settembre, OpenAI ha annunciato ieri sera l’introduzione di un sistema che verifica l’età degli utenti. Per i minorenni verranno applicate diverse restrizioni. Se la stima è sbagliata sarà necessario dimostrare la maggiore età. La novità non è ancora disponibile in Europa, quasi certamente per “colpa” del GDPR (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

Efficacia del sistema e rischi per la privacy

Se gli utenti dichiarano di avere meno di 18 anni al momento della registrazione, OpenAI applicherà automaticamente le restrizioni all’account. Non verranno fornite risposte su argomenti sensibili, tra cui violenza, sfide che incoraggiano comportamenti pericolosi, giochi di ruolo romantici o sessuali, autolesionismo, diete e body shaming. Altre protezioni sono disponibili tramite i controlli parentali.

Le suddette restrizioni verranno applicate anche se OpenAI rileva un’età inferiore a 18 anni. Il sistema non è perfetto, quindi potrebbe sbagliare la stima. L’utente deve quindi effettuare la verifica dell’età per rimuovere le suddette restrizioni. La relativa opzione si trova in Impostazioni > Account .

OpenAI utilizza la tecnologia di Persona. In base al paese in cui si trova l’utente verrà chiesto di verificare l’età con un live selfie (foto del volto scattata in tempo reale con fotocamera o webcam) o un documento di riconoscimento (carta di identità, passaporto o patente di guida).

Come hanno dimostrato molti utenti di Roblox, questo sistema non è molto efficace. Può essere aggirato e ci sono falsi positivi (adulti riconosciuti come minorenni) o falsi negativi (minorenni riconosciuti come adulti). Il secondo problema riguarda la privacy.

OpenAI assicura che Persona eliminerà i dati del documento di riconoscimento e i selfie entro 7 giorni dalla verifica. L’azienda californiana non riceve queste informazioni, ma solo data di nascita o stima dell’età. Come detto, la verifica dell’età non è ancora disponibile in Europa. Forse non è propriamente conforme al GDPR (Regolamento sulla protezione dei dati).